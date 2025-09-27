La Colònia de Sant Jordi celebra un siglo de turismo preservando su esencia

La Associació Hotelera de la Colònia de Sant Jordi brinda por sus 45 años y los 100 años de historia turística del municipio. El acto institucional se celebró ayer en el Centre d’Interpretació de Cabrera con el objetivo de sumarse a la conmemoración del centenario de ses Salines. El encuentro sirvió para poner en valor la importancia del turismo como motor económico y social tanto del municipio como de Mallorca pero también para mirar al pasado, al presente y al futuro gracias al documental 100 anys de turisme, un trabajo que repasa la evolución de un destino turístico que pasó de ser un pequeño núcleo costero a convertirse en una referencia internacional gracias al trabajo de los pioneros y la apuesta por la calidad del sector hotelero.

Así, las anécdotas e historias que contaba la gente mayor del pueblo vinculada al turismo se han plasmado documental. El presidente de los hoteleros, Gori Bonet, desgrana que hace 50 años las calles estaban sin asfaltar, no había iluminación, ni agua ni alcantarillado. “Se hizo un gran esfuerzo para levantar el pueblo de la Colònia de Sant Jordi y lo hemos querido reflejar en un documental”, comentó, un documental que también ha servido para soplar los 45 años de la entidad, ya que cumplieron los 40 años en plena pandemia y no pudieron celebrar la efeméride. Además de proyectarse durante el acto institucional, gracias a la demanda ciudadana, se planificaron dos pases más durante la velada. En el documental participan vecinos del pueblo como Joan Bauçà, Pau Bonet o Toni Ribas, entre otros, todos ellos vinculados al turismo desde sus inicios. A través de sus testimonios relatan la evolución que vivieron desde que empezaron a trabajar de jóvenes en este sector. Tal y como recuerda Gori Bonet, la actual asociación hotelera tiene sus orígenes en la antigua asociación de vecinos Mar i Pins. Gracias a ese espíritu emprendedor se consiguieron mejoras clave para el pueblo: el asfaltado de calles, la instalación de alumbrado público, el acceso a agua corriente y un sistema de alcantarillado adecuado. Así las cosas, el documental, de unos 20 minutos de duración, combina anécdotas del pasado con reflexiones sobre el presente y el futuro. Su tono cercano y emotivo atrapa al espectador a través de las historias personales de los protagonistas.

Sin ninguna duda, la Colònia de Sant Jordi ha experimentado una gran evolución a lo largo de los años, aunque siempre ha mantenido "su esencia". Cuenta con menos de 4.000 plazas hoteleras, una cifra que “hemos sabido conservar”y eso permite mantener un ambiente más cercano y auténtico. Gori Bonet razonó que la Colònia de Sant Jordi cuenta con veraneantes de Campos, Porreres, Montuïri o Palma, lo que refuerza la sensación de ser un verdadero pueblo turístico. Esa mezcla y ese espíritu son, precisamente, parte de su mayor atractivo.

Retos

La Colònia de Sant Jordi tradicionalmente se han enfocado en el turismo familiar, pero, según reconoció Bonet, con la apertura del Best Centre Sports y su piscina de alto rendimiento, se han especializado también en turismo deportivo, lo que les ha permitido alargar la temporada. Otro hito importante es que hace apenas cuatro años no contaban con ningún hotel de cinco estrellas y “hoy ya tenemos tres”. Por ello, miran como reto dar un paso más hacia el turismo de lujo, pero siempre con la premisa de no perder aquello que les ha definido: la combinación del turismo familiar y deportivo, que ha sido la base de su éxito.

Uno de los momentos más emotivos del acto ha sido el homenaje a los expresidentes de la asociación hotelera, un total de seis dirigentes que, con su visión y esfuerzo, han contribuido a consolidar la entidad y a defender los intereses colectivos del sector durante décadas. Se trata de Antonio Esteva de Fuenmayor, Juan Vidal Garcías, José Sánchez Ocaña, Carlos González, Gaspar Guasp Acedo, Pau Bonet Burguera y el actual presidente, Gori Bonet Rigo. Bonet ha insistido en que la clave de este éxito es la colaboración entre empresas, instituciones y sociedad civil. En el acto institucional, no faltó la entrega de los galardones a los hoteles que han destacado por su compromiso con la entidad. “Queremos seguir siendo un ejemplo de destino que combina la profesionalidad del sector hotelero con la hospitalidad de nuestra gente y la riqueza de nuestro patrimonio natural y cultural”, concluyó Gori Bonet.

Por su parte, el alcalde de ses Salines, Guillem Mas, reconoció que “el turismo no es solo una actividad económica: es una parte fundamental de nuestra historia y de nuestro presente. Gracias a él hemos podido crecer, generar oportunidades y abrirnos al mundo. Pero, sobre todo, el turismo nos ha ayudado a explicar quiénes somos, a mostrar la belleza de nuestro entorno, la riqueza de nuestra cultura y la hospitalidad de nuestra gente”. Por ello, agradeció la labor de la Asociación Hotelera de la Colònia de Sant Jordi, que, a lo largo de 45 años, “ha sido un motor imprescindible en este camino”. “Ha defendido los intereses de los empresarios, ha impulsado iniciativas de calidad y ha sabido unir esfuerzos para convertir nuestro municipio en un referente dentro de Mallorca y más allá de nuestras fronteras”.