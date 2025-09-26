Una televisión alemana revela con cámara oculta la oferta de sexo en locales de masaje oriental de Mallorca

Un reportaje de la televisión pública internacional alemana DW muestra cómo en determinados locales de masaje oriental, que han proliferado en los últimos años en zonas de Palma como Son Armadans y en localidades turísticas de Mallorca, se ofrecen servicios sexuales en el interior.

El trabajo periodístico se titula ‘Cómo el turismo sexual impacta en Mallorca’, se ha difundido en Youtube y ya alcanza más de 100.000 visualizaciones.

En un momento del reportaje, en que se habla del problema de la prostitución y de la trata, el periodista decide visitar de incógnito, equipado con una cámara oculta, uno de esos salones de masajes. Allí le recibe una mujer que, una vez en el interior, le ofrece varios servicios sexuales, con las correspondientes tarifas.

Habitaciones con camas en los salones de masajes

El periodista le pide a continuación ver las diferentes dependencias. En su narración posterior, asegura que le sorprendió ver que, en vez de camillas para masajes, hubiese pequeñas habitaciones con camas. Finalmente, tras poner una excusa, el periodista sale del establecimiento.

A continuación, el reportaje de DW pasa a incluir declaraciones del inspector de la Policía Nacional Juan Lemos, quien reconoce que es muy difícil destapar esta práctica.

“Es complicado. No podemos entrar durante el masaje”, explica a cámara el mando policial, que recalca que lo que sí hacen son inspecciones periódicas para comprobar que tienen todos los papeles en regla y agrega que, en esas visitas, se les pregunta a las mujeres sobre sus condiciones de trabajo.

Explica que no ellas reconocen nunca que ofrezcan algún tipo de servicio sexual y señala, además, que para demostrar el delito se tendría que dictaminar que un tercero se está aprovechando de esa actividad.

El trabajo periodístico incluye el testimonio de una vecina de Palma, que alerta de la proliferación de este tipo de locales, poniendo el ejemplo concreto de Son Armadans. "Hay diez

Número de trabajadoras sexuales en Mallorca

“La prostitución es una industria millonaria en España, donde la mayoría de las mujeres que se dedican a ello son víctimas de traficantes. Los turistas agravan la situación: durante el verano, el número de trabajadoras sexuales en la popular isla vacacional de Mallorca se dispara”, se afirma en el reportaje de la televisión alemana.

El narrador del documental detalla que, según datos del Gobierno, en España se estima que hay 150.000 trabajadoras sexuales, de las cuales 8.000 están en Balears, donde el número per cápita “es el más alto”. La mayoría de estas mujeres son inmigrantes sin papeles, que están en manos de redes de explotación sexual.

El periodista-conductor del reportaje entrevista en otro momento a Nina Parrón, voluntaria de Médicos del Mundo en Balears, quien asegura que la administración se centra en el aspecto punitivo, pero no tanto en trabajar en la educación de las generaciones futuras.

“Los ayuntamientos muchas veces se centran en sanciones. Lo que realmente sería importante es educar a los jóvenes para que cuando tengan edad adulta tengan pensamiento crítico”, argumenta Parrón.