El Sopar a la fresca vuelve a reunir cerca de 18.000 personas en Binissalem

Llegó la gran noche de las Festes des Vermar de Binissalem: el 'Sopar a la fresca'. Una cita gastronómica que, igual que el año pasado, logró reunir cerca de unas 18.000 personas.

La cifra se obtiene, de manera aproximada, a partir de las botellas de vino que el Ayuntamiento pone a disposición. Según detallan desde la asociación de la Tercera Edad, entidad que se encarga de venderlas, este año se han despachado unas 2.400 botellas, al precio de dos euros la unidad, siendo entregada una botella para cada seis personas, lo cual, echando cuentas, equivale a 14.400 personas, a las que hay que sumar todas las que no beben vino, empezando por los menores de edad que, entre residentes e invitados, son muchísimos, y, por otro lado, los numerosos vecinos que sirven su propio vino en sus mesas.

Así pues, se calcula que la asistencia se mantendría en esas cerca de 18.000 personas. Este año, las bodegas que han aportado el vino son José Luis Ferrer, Vins Nadal y Can Fumat, las tres pertenecientes a la Denominación de Origen.

Con la asistencia y el vino contabilizados, el otro gran protagonista de esta multitudinaria cena en la calle es el plato estrella de estas fiestas: los fideus de vermar, que han sido servidos en los centenares de mesas que han ocupado gran parte de las cerca de setenta calles que protagonizan esta nueva edición.

En lo que se refiere a las mesas y su presentación, cabe decir que los vecinos dedican varias horas de la jornada del viernes para que luzcan su mejor imagen. Y para ello sacan sus mejores manteles y vajillas, y lo aderezan con todo tipo de detalles relacionados con el tema de la vendimia.

En este aspecto, es importante señalar que si desde que se celebra el 'Sopar a la fresca' los vecinos del pueblo se esmeran al máximo en decorar sus mesas, sin duda el concurso de 'taules engalanades' que convoca el Ayuntamiento supone un incentivo añadido para que, todavía más, muchos vecinos de la localidad pongan todo su empeño en superarse con respecto al año anterior.

Tanto es así, que el citado concurso va ganando adeptos, año tras año. En esta cuarta edición, diecinueve calles han tomado parte. El tema de las mesas participantes debe estar dedicado a la 'vermada' y el jurado valora la originalidad de la ornamentación con los elementos propuestos; la reutilización y reciclaje de material; y la correcta composición del escaparate.

Hay establecidos tres premios de 300, 200 y 100 euros, siendo patrocinado el concurso por la empresa local Disset Consultors. Todo ello después de haber sido contemplado por unos cuantos de los miles de visitantes que, dirigiéndose al lugar donde han sido invitados para cenar, recorren las calles del municipio.

Sin dejar el tema decorativo, cabe recordar que en muchas calles los vecinos también aprovechan esta importante cita festiva para sacar utensilios y objetos como pueden ser botas, toneles, 'portadores' o vestimentas antiguas tales como vestidos de payés y de pisador de uva o 'cassot', a manera de evocación del pasado vitivinícola que tanto caracteriza el pueblo.

Y es que el 'Sopar a la fresca' guarda un vínculo muy especial con aquella cena que antaño se celebraba en casa de los amos de los viñedos una vez terminada la vendimia. Alguna glosa escrita por algún vecino en un cartel relata aspectos como el bullicio que se vive en su calle o lo picantes que han sido los fideos.

Entre los asistentes, también se ha podido ver a muchos de ellos luciendo la camiseta corporativa dedicada a la cena popular. Durante toda la velada, unas doce parejas de 'xeremiers' han recorrido las calles de la localidad para poner el toque musical a un acto cargado de tradición. En definitiva, una noche en que residentes e invitados, comparten mesa y escenifican, una vez más, el sentimiento acogedor que tanto caracteriza a Binissalem y vuelve a dejar muy patente aquello que tan bien se conoce en estas contradas como es 'fer poble'.

Inicios del “Sopar a la fresca”

Los inicios del 'Sopar a la fresca' se remontan a principios de los noventa. En aquellos años el Ayuntamiento convocaba el concurso de 'carrers endiumenjats' y una vez el jurado había pasado a realizar las correspondientes valoraciones, los vecinos sacaban fuera de sus casas mesas en donde se servían las típicas 'coca amb verdura', 'coca amb trempó', botifarrón, queso, uva, vino...

Así se recoge en la crónica de este mismo periódico del mes de septiembre de 1990. Al año siguiente, según detallan algunos vecinos, fue en la calle del Pou Bo en la que se organizó el primer 'Sopar a la fresca', al que asistieron 43 personas.

Aparcamientos

Con el objetivo de ofrecer una vía de entrada o salida de urgencia, en caso de que fuera necesario, la Policía Local ha reservado unas veinte calles del municipio sin ocupar. Agentes policiales y efectivos de Protección Civil se encargan de organizar el acceso al pueblo en una noche en que llegan una gran cantidad de vehículos.

Para ello, se han adecuado cuatro grandes zonas de parking: en el Camí de s’Aigua, en las inmediaciones del restaurante Sa Vinya, en el Camí de Son Roig y en el Polígono Industrial. Muchos asistentes se han desplazado en tren hasta Binissalem, aprovechando los servicios especiales que SFM ha dispuesto para esa noche.