La jueza aplaza la declaración de Monjo por el retraso en el envío de la documentación municipal

La jueza que instruye las diligencias de la querella por presunta prevaricación presentada por tres agentes de la Policía Local de Santa Margalida contra el exalcalde Joan Monjo, el jefe de la Policía Manuel Gallardo y la secretaria municipal, Magdalena Vicens, ha decidido este viernes aplazar al próximo 20 de noviembre las declaraciones de Monjo y Gallardo después de que la representación legal de los agentes querellantes hubiese denunciado el envío tardío de la documentación que esta parte había reclamado al Ayuntamiento ‘margalidà’ para poder llevar a cabo la investigación. La secretaria municipal, por contra, sí que ha prestado declaración ante la magistrada.

El retraso en la remisión de la documentación municipal vinculada a los temas administrativos denunciados en la querella y, sobre todo, el formato en el que se han enviado los documentos, un montón de papeles en el interior de una caja de cartón, ha creado controversia en la parte denunciante, que ha solicitado el aplazamiento de las declaraciones de Monjo y Gallardo con el objetivo de ganar tiempo para estudiar la documentación. Los querellantes han expresado sus sospechas de que se trata de una maniobra dilatoria de los denunciados para entorpecer la investigación.

Ante esta situación, la magistrada que instruye el caso ha reclamado que vuelva a enviarse la documentación solicitada en formato digital, tal y como había pedido también la representación legal de los agentes que han presentado la querella por presunta prevaricación.

Según el auto de admisión de la querella emitido por el juzgado de instrucción número 3 de Inca, que practica las diligencias, la documentación que la juez había requerido al Ayuntamiento de Santa Margalida es la acreditación de que el jefe de la Policía Local, Manuel Gallardo, dispone del obligatorio certificado del nivel B2 o superior de catalán para permanecer en el cargo; una serie de expedientes de contratación; la certificación del inicio de la relación laboral con el Ayuntamiento de un agente policial que, según los denunciantes, habría formado parte de una permuta irregular; y la relación de liquidación de cotizaciones y relación nominal de una serie de trabajadores del Consistorio ‘margalidà’ relativo al ejercicio de 2024.

Cabe recordar que los querellantes han denunciado que el subinspector de la Policía Local, Manuel Gallardo, sigue en el cargo pese a no acreditar el nivel B2 de catalán, así como otros nombramientos de funcionarios “a dedo” y permutas presuntamente irregulares.

El próximo 20 de noviembre se llevarán a cabo las declaraciones que han quedado aplazadas este viernes. De esta forma, deberán pasar por el juzgado el exalcalde Joan Monjo y el jefe de la Policía Manuel Gallardo. En la misma jornada, está previsto prestar declaración a los testigos que han sido citados, entre los que figuran trabajadores municipales supuestamente contratados “a dedo” y agentes policiales que habrían formado parte de permutas irregulares. También está citada la actual alcaldesa de Llubí, Magdalena Perelló, que según la querella habría firmado el nombramiento de uno de los agentes a quienes se acusa de participar en una de las permutas investigadas.

A falta de declaración oficial, cabe recordar que el exalcalde Joan Monjo, actualmente teniente de alcalde del Ayuntamiento de Santa Margalida en cumplimiento del pacto de su partido (Convergència) con el PP, calificó la querella en su contra de “chiste” en declaraciones a este diario el pasado jueves. Monjo desmintió todas las acusaciones.

En el pleno municipal celebrado el jueves por la tarde, el grupo municipal socialista instó al actual alcalde de Santa Margalida, el popular Martí Àngel Torres, a posicionarse sobre esta cuestión. Al igual que había manifestado este mismo día a este diario, Torres dijo que “no se tendría que haber llegado a esta situación” y evitó pronunciarse sobre el contenido de la querella con el argumento de que está en proceso de investigación judicial. “No me pronunciaré hasta que la justicia no haya hecho su trabajo”, concluyó.