El Hospital de Inca estrena televisión y telefonía gratis en las habitaciones
El centro sanitario invierte 127.709 euros en esta iniciativa que pretende "fomentar el bienestar emocional de los pacientes"
El Hospital Comarcal de Incaha instalado nuevos aparatos de televisión y teléfonos en todas las habitaciones de las cuatro plantas de hospitalización y en la unidad de diálisis, según informa el Govern este viernes. La consellera de Salud, Manuela García, ha visitado las instalaciones y ha presentado este nuevo servicio, acompañada por el gerente del Hospital Comarcal de Inca, Xisco Ferrer, y el equipo directivo del centro hospitalario
Se trata de 184 teléfonos, dos en cada habitación, y 94 televisiones inteligentes, que se han instalado en cada una de las ochenta habitaciones de hospitalización, en las dos habitaciones individuales de diálisis, en la sala de tratamiento de diálisis y en espacios comunes del centro hospitalario.
García ha explicado que «este servicio supone un paso más en la apuesta de este Govern por la humanización y por el cuidado de los pacientes, no solo desde el punto de vista físico, sino también emocional e integral».
"El servicio de televisión es totalmente gratuito para los pacientes, que podrán ver todos los canales en abierto disponibles que se emiten por medio de la televisión digital terrestre TDT de alta definición, además de los canales locales y autonómicos", explica el ejecutivo. En las próximas semanas también tendrán acceso a las plataformas en continuo (streaming) con la cuenta de cada usuario o paciente.
Esta acción se enmarca en el Plan de Humanización del Hospital, cuyo objetivo es fomentar el bienestar emocional de los pacientes y de los acompañantes durante los periodos de ingreso. El Hospital Comarcal de Inca ha invertido 127.709 euros en adquirir los televisores y teléfonos y en su servicio de mantenimiento durante los próximos cuatro años.
- La 'milla de oro' de Mallorca suma 15 villas de lujo con piscinas privadas
- La nueva ordenanza fiscal de Manacor obliga a la Academia de Rafa Nadal a pagar el doble de IBI
- Fincas rústicas de Calvià salen a la venta por millones con la promesa de que se podrán construir viviendas con la Ley Prohens
- Multa de hasta 60.000 euros a un pescador profesional por faenar ilegalmente en la Reserva Marina del Llevant de Mallorca
- Una jueza de Inca investiga a Monjo, la secretaria y el jefe de Policía de Santa Margalida por prevaricación
- Un empresario norteamericano compra una 'joya' inmobiliaria de Valldemossa, la finca de sa Talaia
- Una televisión alemana revela con cámara oculta la oferta de sexo en locales de masaje oriental de Mallorca
- Un voluntario, sobre su misión evangelizadora en la noche más loca de Mallorca: “Dios está cambiando vidas en Magaluf”