El exalcalde Joan Monjo califica de “chiste” la querella contra él, el jefe de la policía y la secretaria

El exalcalde de Santa Margalida, Joan Monjo, ha calificado este jueves de “chiste” la querella por presunta prevaricación administrativa que han presentado contra él tres agentes de la Policía Local del municipio, que también imputan este presunto delito al actual jefe de la Policía Local, Manuel Gallardo, y a la secretaria municipal, Magdalena Vicens.

Tal y como ha avanzado este jueves este diario, una jueza de Inca ha abierto diligencias tras admitir a trámite una querella presentada el pasado 2 de junio por tres agentes policiales, dos de ellos delegados sindicales de UGT y otro de CSIF, que habían denunciado que el subinspector no acreditó el nivel B2 de catalán o superior, un requisito obligatorio para ocupar este cargo, así como otros nombramientos “a dedo” y permutas de policías locales que supuestamente incumplían los requisitos legales.

El exalcalde Monjo, actualmente teniente de alcalde del pacto que su partido, Convergència, mantiene con el PP de Santa Margalida, ha asegurado que la querella en su contra le parece un “chiste” y que tanto el jefe de la Policía Local como la secretaria municipal son “víctimas” de los tres denunciantes, a quienes ha calificado de “mangantes”.

Monjo, que está citado a declarar este viernes por la mañana en los juzgados de Inca junto a los denunciantes y los otros dos investigados, recuerda que la fiscalía ya había archivado estas presuntas irregularidades y que confía en que la magistrada instructora también acabe archivando el caso. Además, el exalcalde de Santa Margalida ha añadido que los tres policías denunciantes están “enfadados” con el jefe de la Policía Local porque este “les hace trabajar y ellos no quieren”. También ha asegurado que el mando policial investigado “aprobó la prueba de catalán” y que podrá acreditar que tiene el nivel B2, una de las irregularidades que se han plasmado en la querella por presunta prevaricación. Monjo no ha querido extenderse más. “Desmiento totalmente las acusaciones”, ha concluido.

Monjo, hace unos años, recibido con pancartas por agentes de la Policía Local del municipio. / DM

Por su parte, el actual alcalde de Santa Margalida, Martí Àngel Torres (PP), tampoco ha querido entrar en este caso y se ha limitado a afirmar que considera que “no se debería haber llegado a esta situación”. “Ahora debemos esperar a que se desarrolle el procedimiento judicial, no me pronunciaré sobre este tema hasta que la justicia no haya hecho su trabajo”, ha añadido el regidor popular sin dar más explicaciones sobre la conducta de su socio de gobierno Joan Monjo.

Desde la oposición municipal, representada únicamente por el PSOE, han recordado que en su momento ya avisaron que el tema del personal en el Ayuntamiento de Santa Margalida era un ‘desgavell’. “Este procedimiento judicial es una consecuencia más de este hecho, y seguramente no será el último caso”, ha añadido el portavoz Xisco Bergas.

En julio de 2024, el PSOE ya denunció dos contrataciones “a dedo” en el Ayuntamiento “saltándose la legalidad vigente y con informes desfavorables”. Los socialistas acusaron entonces de “falta de transparencia” del equipo de gobierno a la hora de contratar a dos personas, una de ellas para la brigada de limpieza y otra como auxiliar administrativo, sin tener en cuenta los procedimientos establecidos y con informes en contra.

En septiembre del pasado año, los socialistas denunciaron también que el gobierno local PP-Convergència había pagado entre enero y julio de 2024 “más de 100.000 euros en horas extraordinarias a determinados funcionarios”. Uno de los beneficiarios sería el jefe de la Policía Local, que según el PSOE acumuló casi 490 horas extra, con más de 20.000 euros, “superando de largo las 80 horas extra anuales”.

El PSOE insta al PP, mayoritario en el equipo de gobierno, a explicar “de una vez” su punto de vista porque “no puede ponerse más de perfil”, teniendo en cuenta que los populares ostentan ahora la alcaldía del municipio.