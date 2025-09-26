Denuncian presuntas “eutanasias ilegales” en gatos comunitarios de Llucmajor

La Organización de Defensa de los Derechos de los Animales (ODDA) ha denunciado que se han llevado a cabo “presuntas eutanasias ilegales” en gatos comunitarios. La entidad ha informado que sospecha que estas prácticas ilegales han realizado en el Centro de Protección de Animales Domésticos (CEPAD), más conocido como Natura Parc, con gatos comunitarios en Llucmajor. La organización expresa su "profunda preocupación" por estos presuntos hechos y anuncia que emprenderá las acciones legales pertinentes para esclarecer los hechos y depurar responsabilidades con el objetivo de garantizar el estricto cumplimiento de la Ley de Bienestar Animal y proteger la vida de todos los animales comunitarios. .Por su parte, desde Natura Parc tachan las acusaciones de ser una "opinión" de la entidad animalista. De todas formas, el centro subraya que la responsabilidad última recae en el Ayuntamiento de Llucmajor, al ser el titular de los gatos comunitarios y la institución que debe establecer los criterios de gestión.

Según relata la entidad animalista, el pasado 15 de agosto, personas cuidadoras voluntarias de colonias felinas del municipio de Llucmajor informaron a ODDA que, de cuatro gatos trasladados al CEPAD para su esterilización, únicamente dos fueron devueltos a la colonia. Según la persona encargada del transporte, los otros dos animales fueron sometidos a eutanasia tras haber dado positivo en un test de leucemia felina. En este punto, el veterinario y también vicepresidente de ODDA, Jordi Garrigós, deja claro que “un simple positivo en un test de leucemia no justifica la eutanasia, ya que muchos gatos pueden vivir años sin síntomas clíninos. De confirmarse estos hechos, estaríamos ante una vulneración muy grave de la Ley de Bienestar Animal”.

Lo sucedido se expuso en una reunión celebrada el 21 de agosto entre el Ayuntamiento de Llucmajor, ODDA y el CEPAD. En dicho encuentro se recordó que el artículo 27 de la Ley 7/2023 de Bienestar Animal prohíbe expresamente el sacrificio de animales en centros como el CEPAD, salvo en casos muy concretos y justificados. Así las cosas, la entidad asegura que si se confirman estos sacrificios, se habrían llevado a cabo al margen de la ley. En este punto, la organización animalista advierte de “un posible interés económico en estas actuaciones, ya que los costes de pruebas víricas, eutanasia e incineración resultan más elevados que los de una esterilización”.

Gatos enfermos

Desde Natura Parc explican que es el Ayuntamiento quien debe decidir si es razonable devolver a una colonia un animal con una enfermedad infectocontagiosa incurable, sabiendo que en ese espacio no habrá control sanitario y que los animales están en libertad. “Los gatos no son de Natura Parc, sino del Ayuntamiento. Por lo tanto, es el Ayuntamiento el que debe determinar cómo gestionarlos”, razonan las fuentes consultadas del CEPAD. Eso sí, alertan que la decisión implica también tener en cuenta a los vecinos, porque algunos tienen animales sanos en sus casas y podrían verse afectados si un gato enfermo entra en su patio y contagia a sus mascotas. En definitiva, desde Natura Parc dejan claro que corresponde al ayuntamiento fijar los criterios, en función de si considera conveniente o no mantener a los gatos enfermos dentro de las colonias.

Por su parte, el Ayuntamiento de Llucmajor ha querido dejar constancia de que siempre se ha guiado por criterios técnicos, siguiendo en todo momento las indicaciones del anterior veterinario municipal y del propio CEPAD. Fuentes municipales explican que tras la reunión mantenida el pasado 21 de agosto, “se trasladó al CEPAD la necesidad de modificar los criterios que venían aplicando respecto a la leucemia felina, recuperando los anteriores protocolos, que en gran parte coinciden con los defendidos por la asociación que firma el comunicado”. Así las cosas, el Ayuntamiento asegura que continuará trabajando para garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y el bienestar de los animales en el municipio.

Finalmente, ODDA lanza una recomendación a aquellos municipios con convenios en vigor con el CEPAD para que extremen la vigilancia sobre la gestión de los animales y recuerden la prohibición a los organismos relacionados de cualquier sacrificio sin garantías legales, evitando así convertirse en colaboradores de posibles irregularidades. “No podemos permitir que la vida de los gatos comunitarios esté en peligro por protocolos internos que contradicen la legislación vigente. Llegaremos hasta el final para garantizar la justicia y el respeto para todos los animales”, sentencia Garrigós.