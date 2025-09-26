Denuncian la intención de construir una rotonda y un vial en s’Arenal Gran de Portocolom

La plataforma Salvem Portocolom se ha hecho eco este miércoles del inicio de los primeros trabajos para ejecutar el proyecto municipal que, financiado con fondos europeos, tiene el objetivo de eliminar parte de la calle (carrer del Far) que transcurre por la parte posterior de s’Arenal Gran y s’Arenal Petit, playas populares del puerto de Felanitx. No obstante, la entidad conservacionista denuncia que el proyecto contempla habilitar un vial ancho y una rotonda en una zona de la playa donde históricamente había arena, por lo que de esta forma no podrá recuperarse el sistema dunar original. “La razón es que puedan llegar los vehículos con mercancías al chiringuito, ahora reconvertido en un restaurante-bar de copas”, denuncia la plataforma. Critican que la existencia de dos locales de restauración en la zona condiciona todo el proyecto.

La ejecución de este proyecto ha causado una gran controversia en Portocolom. Son muchos los que piensan que, lejos de recuperar la playa, lo que se pretende es favorecer los negocios existentes en la zona mediante la construcción de viales para facilitar la carga y descarga de mercancías. “Lo que tenía que ser un proyecto para renaturalizar la zona, finalmente será un proyecto para poder llegar bien al chiringuito”, denuncian fuentes de Salvem Portocolom, entidad que ha presentado alegaciones al proyecto y la gran mayoría de las cuales no han sido atendidas por el Ayuntamiento de Felanitx.

El proyecto del Ayuntamiento elimina una parte del vial que transcurre por la parte posterior de s’Arenal Gran, sustituyéndolo por una pasarela de madera, una solución que, según la plataforma, no solucionará el problema de la erosión de la playa motivada por las aguas de escorrentía, un fenómeno que suele ser habitual con las lluvias del final del verano. En sus alegaciones, la plataforma había propuesto recuperar la biodiversidad en la zona dunar sin plantar pinos, tal y como contempla el proyecto, “dejando que la vegetación se recupere de forma espontánea y sembrando semillas de especies propias”.

Una de las principales demandas de Salvem Portocolom es la eliminación de asfalto del proyecto y que las rotondas que están previstas se desplacen unos 30 metro hacia las zonas más degradadas para que no afecten a espacios que podrían renaturalizarse con el tiempo.

Gráfico que muestra el proyecto municipal. En gris figura la rotonda y el nuevo vial para llevar mercancías al 'xibiu'. / P.S.P.

También habían reclamado la eliminación de los dos chiringuitos existentes, explotados por un mismo empresario, y que, según denuncian, presentan problemas de “sobreocupación” mientras el Ayuntamiento mira hacia otra parte. "Cada vez ocupa más playa y actualmente casi la mitad es suya, ahora el siguiente paso es hacerle una calle y una rotonda para dar servicio a dos negocios que han dejado de ser chiringuitos para los usuarios de la playa para convertirse en restaurantes que abren hasta medianoche, seis horas después de que los socorristas de la misma empresa se hayan ido", lamenta la plataforma. A largo plazo, la entidad reclama que el "chiringuito-restaurante-bar de copas" situado sobre la arena cambie de ubicación a un punto más alejado del mar, donde antes había el bar de sa Coca.

Ante la negativa municipal a la mayoría de propuestas, la plataforma ha tenido que modificar sus demandas para lograr acuerdos de mínimos. “Han aceptado que en lugar de asfalto haya hormigón pintado, y también el tipo de especies a plantar para repoblar la zona”, explican las fuentes. Otra modificación impulsada por este colectivo es que la rampa para personas con movilidad reducida sea de madera y no de hormigón, tal y como estaba previsto.

La entidad considera que el proyecto debería reducir la amplitud del paseo. “Debe ser un paseo, no una vía para el paso de mercancías”, sostienen. Los primeros trabajos han empezado en el aparcamiento que debe habilitarse en la calle del Tancat de sa Torre. La plataforma Salvem Portocolom mantiene la esperanza de que el Ayuntamiento acepte alguna de sus reivindicaciones a favor de potenciar la renaturalización de este espacio costero. “Si hay voluntad política, todo el posible”, apuntan.