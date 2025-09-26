El arte de trenzar: un oficio que empoderó a las mujeres

Les rodes del trenat es una iniciativa del Museu del Calçat i de la Indústria de Inca que complementa la exposición Trenar que puede visitarse hasta el próximo 2 de noviembre en el museo inquer. Las ruedas del trenzado salen de la capital del Raiguer para llegar a la zona del Pla. Así este jueves la sala polivalente de Sant Joan acogió una mesa redonda con extrenzadoras del municipio. Durante el acto se proyectó el documental Trenzar. Una acción, un oficio, una memoria colectiva. El papel de las mujeres en el mundo rural ha estado ampliamente invisibilizado y proyectos como este ayudan a poner en valor y mostrar su aportación a lo largo de la historia. Así Maria de la Salut y Algaida son otros de los pueblos del Pla que también dedicarán un acto a sus trenzadoras. En Maria el acto será este sábado, 27 de septiembre, a las 19:30 horas en el Casal de Cultura mientras que la cita en Algaida será el 16 de octubre a las 17 horas en el Casal Pere Capellà.

El arte de trenzar. / Museu del Calçat

Desde el museo inquer resalzan que la exposición Trenar quiere rendir un homenaje al movimiento y la colaboración de todas aquellas manos que han dado vida a una industria tan singular y, al mismo tiempo, poner en valor esta actividad profundamente arraigada en el territorio. El historiador del Museu del Calçat i de la Indústria de Inca, Biel Company, razona que a partir de la muestra inaugurada en mayo emprendieron una serie de talleres e iniciativas vinculadas al trenzado. Una de ellas es Les rodes del trenat. Tomando este concepto y con la idea de sacar el museo de Inca, se prepararon estos actos en distintos pueblos del Pla para presentar la exposición, proyectar el documental que cuenta con la aportación de diez testimonios y organizar una mesa redonda con mujeres que han trenzado en cada localidad. Una de las protagonistas de esta historia es la santjoanera Magdalena Fiol que confiesa que empezó con el trenzado cuando aún no había cumplido los siete años porque su madre se dedicaba a ello y se lo encargaba. Con el paso de los años, fue la encargada de repartir los trabajos a otras mujeres de la localidad del Pla. Francisca Coll es otra de las trenzadoras que aparece en el documental, que también empezó gracias a que su madre se dedicaba a trenzar.

Un detalle del trenzado. / Museu del Calçat

Biel Company puntualiza que a las fábricas ya les iba bien tener a mujeres que se dedicaran a trenzar desde sus casas. Tenían unos encargados que repartían los trabajos por los pueblos, pasados unos días, recogían los encargos y pagaban a las trenzadoras para luego dejarlos nuevos encargos. “Era una rueda”, confiesa. Y tomando este concepto la iniciativa que estos días llega a las localidades del Pla busca rendir un homenaje a estas mujeres que se dedicaban a este oficio. De hecho, puntualiza que por ejemplo en Sant Joan hubo medio centenar de mujeres que trenzaban. “Era una práctica habitual en aquella época”, admite el historiador para concretar que los años fuertes del trenzado en Mallorca fueron entre las décadas de los 60 y 80. “Se vendía por todol el mundo. Ellas confiesan que ganaban más dinero que sus maridos, que trabajaban en el campo. En este sentido, tuvieron cierto empoderamiento”. De hecho, así lo confirma en el documental Francisca Coll que admite que la paga del trenzado permitió a muchas mujeres tener unos ingresos. “Nos empoderamos”, confiesa.

Una foto antigua de trenzadoras. / Museu del Calçat

Dar a conocer esta industria

Finalmente, Company reconoce que el objetivo de la muestra es dar a conocer esta industria, sobre todo, entre los jóvenes. “Si paseas por Palma, muchas prendas de los escaparates están hechas de trenzado. Hace 40 años se fabricaban en Mallorca. La gente no lo sabe. Por un lado, la muestra busca divulgar la importancia que tuvo esta industria en Mallorca pero a su vez generar investigación para el museo.