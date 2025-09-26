El alcalde de Deià culpa a la gestoría del presunto pago de sobresueldos

Joan Ripoll entró como alcalde de Deià en abril. En su relato de los sobresueldos presuntamente irregulares abonados en su municipio, una situación adelantada ayer por este periódico, hace diez días descubrió lo que califica de «un presunto error en el pago de las nóminas». Este desajuste a favor de los perceptores se venía registrando desde un mes antes de su llegada a la alcaldía el pasado marzo, en sustitución de Lluís Apesteguia.

El alcalde no quiso especificar si el descuadre afectaba a la nómina de uno o más de los veinte trabajadores municipales, aunque la «investigación» admitida por el edil se centra en uno de ellos. El presidente del consistorio descarga ahora sobre la gestoría contratada por su ayuntamiento el presunto pago anómalo. En este sentido, Deià hará «un requerimiento» a la empresa que tramita las nóminas municipales. Se trata en la versión oficial de que «explique este error y regularice esta situación».

Aunque no se conoce que ninguno de los perceptores públicos de cantidades equivocadas alertara al ayuntamiento de la situación irregular, el alcalde insiste en descargar sobre la gestoría privada. Si bien Ripoll aguarda a que se produzca «una explicación satisfactoria», en caso contrario insiste en que los responsables de «asumir este sobrecoste» que se da por hecho son los administradores de la empresa privada contratada, debido a la ausencia de una «justificación clara».

La decisión de apuntar hacia la gestoría se produce tras dos visitas del alcalde en días consecutivos al Consell de Mallorca, para recabar el auxilio del Servicio de Asistencia Municipal. El miércoles, Ripoll se presentó de improviso y no pudo ser atendido. Ayer por la mañana se reunió con la consellera insular Pilar Amate y dos miembros de los servicios jurídicos de la institución. El Secretario Interventor interino del ayuntamiento, Víctor Comendador, no pudo asistir a la cita porque se encuentra de baja desde el verano.

En contra de lo que declaró anteayer a este diario, el alcalde reconoce ahora que el presunto abono de sobresueldos injustificados constituye un tema muy delicado. Asegura que la investigación prosigue según las pautas recibidas del Consell, y no tiene ninguna duda de que se debe devolver el dinero.