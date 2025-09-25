Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sóller cede el antiguo Hospital al Ibavi para construir diez viviendas sociales

La promoción prevista en el antiguo Hospital se sumará a las once proyectadas en el cine Fantasio y a las 24 previstas en la plaza de les Teixidores

Imagen del antiguo hospital.

Imagen del antiguo hospital. / Joan Mora

Joan Mora

Sóller

El pleno del Ayuntamiento de Sóller aprobó ayer la cesión del edificio del antiguo Hospital al Institut Balear de l’Habitatge (Ibavi) con el objetivo de crear una decena de viviendas sociales en régimen de alquiler. El inmueble, de gran valor histórico, dejará de ser de titularidad municipal tan pronto como se formalicen las escrituras de donación al Govern. La propuesta salió adelante con los votos favorables del PP, Seny y PSOE, mientras que Més per Sóller votó en contra.

Durante el turno de intervenciones, el concejal de Patrimonio, Juan Antonio Lorente, defendió la necesidad de dar un nuevo uso a este edificio municipal a través de su transformación en viviendas sociales. Precisó que la cesión afecta a todo el inmueble salvo la planta baja, de 440 metros cuadrados, que seguirá siendo de propiedad municipal para seguirla destinando a usos administrativos.

Desde la oposición, el PSOE, en palabras de Jaume Mateu, justificó su apoyo porque la iniciativa permitirá la promoción de vivienda de gestión pública. Por su parte, Sebastià Aguiló, de Seny, también se mostró favorable, aunque advirtió de los problemas de aparcamiento que puede generar la creación de nuevas viviendas en pleno centro ya que las futuras viviendas no contarán con estacionamiento.

En cambio, la portavoz de Més, Laura Celià, se posicionó en contra de la donación y defendió que su partido apuesta por un “modelo diferente” para afrontar la crisis habitacional. Entre sus propuestas citó gravar las viviendas permanentemente vacías, aumentar la fiscalidad de las segundas residencias o incentivar a los propietarios que ofrecen alquileres de larga duración. Celià criticó que “regalar patrimonio municipal hipoteca nuestro futuro, porque acabaremos sin edificios públicos”.

Viviendas sociales

Desde el equipo de gobierno, tanto Lorente como la concejala de Servicios Sociales, Llum Castañer, destacaron que la promoción prevista en el antiguo Hospital permitirá crear diez viviendas sociales, que se sumarán a las once proyectadas en el cine Fantasio y a las 24 previstas en la plaza de les Teixidores.

