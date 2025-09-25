SFM habilita servicios especiales con motivo de las Festes des Vermar de Binissalem
Se han programado servicios nocturnos para la madrugada del viernes 26 al sábado 27 de septiembre con motivo del 'Sopar a la fresca', así como trenes de refuerzo durante la tarde, tanto el viernes como el sábado
Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha habilitado servicios especiales con motivo de las fiestas de Es Vermar en Binissalem, para acercar de manera cómoda y segura a todos aquellos que quieran desplazarse a esta celebración.
En concreto, se han programado servicios nocturnos para la madrugada del viernes 26 al sábado 27 de septiembre, así como trenes de refuerzo durante la tarde, tanto el viernes como el sábado. Igualmente, se añade un tren especial al servicio habitual el domingo 28 a las 06.10 horas, que realizará el trayecto Binissalem-Palma.
Por una parte, SFM incorporará servicios de refuerzo durante las tardes del viernes 26 y sábado 27 entre Palma e Inca en ambos sentidos, que se suman al servicio habitual.
El viernes se han añadido ocho trenes (cuatro por cada sentido). Desde Palma hacia Inca habrá trenes de refuerzo a las 20.05, 20.25, 20.45 y 21.45 horas; los de Inca hacia Palma circularán entre las 20.43 y las 22.23 horas.
En cuanto al sábado, se añaden 16 servicios y el trayecto Palma-Inca contará con ocho trenes más entre las 15.25 y las 22.25 horas y, en sentido contrario, se suman otros ocho servicios que saldrán de Inca entre las 15.40 y las 22.40 horas.
Por otro lado, se habilitarán trenes nocturnos la madrugada del viernes al sábado en todos los trayectos: cinco trenes especiales desde Palma hacia Inca a las 00.15 h, 00.30 h, 01.10 h, 01.30 h y 02.45 horas; y en sentido contrario, salidas desde Inca a las 00.53 h, 01.08 h, 01.48 h, 02.08 y 03.20 horas.
Además, SFM habilita un servicio Palma-Manacor con salida a las 02.00 horas y otro en sentido contrario con salida de Manacor a las 03.10 horas; en el trayecto Palma-Sa Pobla, también añade dos trenes especiales, a las 02.30 horas desde la Intermodal y en sentido contrario, desde Sa Pobla, a las 03.25 horas.
A primera hora
Por último, se ha habilitado también un servicio especial a primera hora del domingo (06.10 horas), que realizará el trayecto Binissalem-Palma.
Todos los trenes especiales habilitados efectúan paradas en todas las estaciones intermedias entre el origen y el destino.
- La 'milla de oro' de Mallorca suma 15 villas de lujo con piscinas privadas
- La nueva ordenanza fiscal de Manacor obliga a la Academia de Rafa Nadal a pagar el doble de IBI
- Fincas rústicas de Calvià salen a la venta por millones con la promesa de que se podrán construir viviendas con la Ley Prohens
- Multa de hasta 60.000 euros a un pescador profesional por faenar ilegalmente en la Reserva Marina del Llevant de Mallorca
- Un empresario norteamericano compra una 'joya' inmobiliaria de Valldemossa, la finca de sa Talaia
- Una jueza de Inca investiga a Monjo, la secretaria y el jefe de Policía de Santa Margalida por prevaricación
- Un voluntario, sobre su misión evangelizadora en la noche más loca de Mallorca: “Dios está cambiando vidas en Magaluf”
- El presidente de la Federación de Cofradías de Baleares tras sancionar a un pescador por faenar dentro de la zona integral de la Reserva Marina del Llevant: “Estas situaciones dañan la imagen del sector”