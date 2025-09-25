SFM habilita servicios especiales con motivo de las Festes des Vermar de Binissalem

Serveis Ferroviaris de Mallorca (SFM) ha habilitado servicios especiales con motivo de las fiestas de Es Vermar en Binissalem, para acercar de manera cómoda y segura a todos aquellos que quieran desplazarse a esta celebración.

En concreto, se han programado servicios nocturnos para la madrugada del viernes 26 al sábado 27 de septiembre, así como trenes de refuerzo durante la tarde, tanto el viernes como el sábado. Igualmente, se añade un tren especial al servicio habitual el domingo 28 a las 06.10 horas, que realizará el trayecto Binissalem-Palma.

Por una parte, SFM incorporará servicios de refuerzo durante las tardes del viernes 26 y sábado 27 entre Palma e Inca en ambos sentidos, que se suman al servicio habitual.

El viernes se han añadido ocho trenes (cuatro por cada sentido). Desde Palma hacia Inca habrá trenes de refuerzo a las 20.05, 20.25, 20.45 y 21.45 horas; los de Inca hacia Palma circularán entre las 20.43 y las 22.23 horas.

En cuanto al sábado, se añaden 16 servicios y el trayecto Palma-Inca contará con ocho trenes más entre las 15.25 y las 22.25 horas y, en sentido contrario, se suman otros ocho servicios que saldrán de Inca entre las 15.40 y las 22.40 horas.

Por otro lado, se habilitarán trenes nocturnos la madrugada del viernes al sábado en todos los trayectos: cinco trenes especiales desde Palma hacia Inca a las 00.15 h, 00.30 h, 01.10 h, 01.30 h y 02.45 horas; y en sentido contrario, salidas desde Inca a las 00.53 h, 01.08 h, 01.48 h, 02.08 y 03.20 horas.

Además, SFM habilita un servicio Palma-Manacor con salida a las 02.00 horas y otro en sentido contrario con salida de Manacor a las 03.10 horas; en el trayecto Palma-Sa Pobla, también añade dos trenes especiales, a las 02.30 horas desde la Intermodal y en sentido contrario, desde Sa Pobla, a las 03.25 horas.

A primera hora

Por último, se ha habilitado también un servicio especial a primera hora del domingo (06.10 horas), que realizará el trayecto Binissalem-Palma.

Todos los trenes especiales habilitados efectúan paradas en todas las estaciones intermedias entre el origen y el destino.