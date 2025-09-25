El PSOE denuncia la baja calidad de la comida a domicilio de los servicios sociales de Calvià
PP y Vox han tumbado la moción socialista y han asegurado que no han recibido "ninguna queja" sobre este servicio
Durante el pleno celebrado este jueves en Calvià se ha debatido una moción presentada por el grupo municipal socialista para reclamar una mejora en el servicio de comida a domicilio que sirven los servicios sociales del Ayuntamiento, un “recurso fundamental” para muchas personas mayores, dependientes o con dificultades de movilidad.
“En los últimos meses se han recibido numerosas quejas por parte de familiares y usuarios del servicio de comida a domicilio que ofrece la Llar de Calvià por encomienda de gestión”, aseguraba la moción, que añadía que el servicio está “gravemente afectado” por factores como “retrasos y problemas en los horarios de entrega, incidencias en la calidad de la comida, llegando en ocasiones en mal estado, y listas de espera que no se han podido cubrir”. Por ello, la propuesta instaba al equipo de gobierno PP-Vox a “adoptar medidas urgentes” para garantizar la correcta prestación del servicio, así como reducir las listas de espera, iniciar una nueva licitación y exigir a la empresa actual el “cumplimiento estricto de las condiciones mínimas de calidad y puntualidad”.
El gobierno local ha negado estas acusaciones y ha asegurado que no ha recibido “ninguna queja” sobre esta situación, a pesar de admitir que “todos los servicios son mejorables”. Desde Vox han calificado de “muy grave” la afirmación de que se ha servido comida en mal estado y ha recordado que el PSOE “no fue capaz de reducir la lista de espera y ahora consideran urgente hacerlo”. El gobierno local ha admitido que actualmente hay unas 80 personas en lista de espera. La moción ha sido rechazada con los votos de PP y Vox.
Por otra parte, el pleno ha tumbado también otras dos mociones socialistas que hacían referencia al “abandono” de las infraestructuras y clubes deportivos por parte del equipo de gobierno y a la necesidad de apoyar la condonación de la deuda de 1.741 millones de euros por parte del gobierno central “como reconocimiento de la infrafinanciación de Balears”. Por contra, el PP ha decidido retirar del orden del día una moción para expresar el rechazo municipal a la política migratoria estatal en Mallorca.
Al inicio de la sesión plenaria la corporación ha agradecido el trabajo a cuatro trabajadores municipales que se acaban de jubilar.
