El pleno de Alcúdia aprueba el presupuesto de 2025 de forma definitiva

El pleno celebrado este jueves en el Ayuntamiento de Alcúdia ha aprobado de forma definitiva el presupuesto municipal de 2025 con los votos a favor del equipo de gobierno PP-Vox-UxA y en contra de toda la oposición y el regidor no adscrito Juan Mateu Gual, ex regidor de Turismo por Vox. La gran mayoría de alegaciones presentadas tanto por grupos políticos como particulares han sido desestimadas, a excepción de algunas propuestas del PSOE.

Las cuentas de este año fueron aprobadas de forma inicial el pasado 7 de agosto. Ascienden a 40 millones de euros y, según explicó el equipo de gobierno en su día, responden a un contexto marcado por la vigencia de las reglas fiscales que “limitan la capacidad de actuación economica del Ayuntamiento”, obligado a aprobar un plan de ajuste que, según el PP, el Consistorio “espera cumplir”, aunque los socialistas han asegurado que es “imposible”.

La sesión plenaria ha aprobado también dos resoluciones de discrepancia en el contrato de las obras de asfaltado de diversas calles de Alcúdia y de las obras de rehabilitación de la Avinguda Pere Mas i Reus. En el primer caso, la oposición socialista ha criticado el elevado presupuesto de 8,6 millones de euros por asfaltar las calles “cuando hay necesidades mucho más urgentes”. En el caso de la reforma de la popular avenida del Port d’Alcúdia, el gobierno local ha admitido un retraso en la puesta en marcha del proyecto debido a la falta de algunas autorizaciones.

El PP ha insistido una vez más en la necesidad de poder invertir los 120 millones de euros de remanente que el Ayuntamiento tiene en los bancos y que actualmente no puede utilizar por las reglas de gasto que, según los populares, limitan la “independencia económica del Ayuntamiento”.

Por su parte, Unides Podem ha criticado la "falta de planificación presupuestaria" y que "la alcaldía tiene la responsabilidad política de presentar los presupuestos antes del 15 de octubre". También ha realizado una serie de reclamaciones de proyectos que consideran "estratégicos" y que deberían estar reflejados en las cuentas como la adquisición de solares y edificios para destinar a alquiler social o la construcción de una nueva residencia, entre otros.