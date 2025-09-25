Ola de indignación en s'Arenal por la crisis de basuras: Los vecinos estallan en el pleno y exigen la dimisión de la alcaldesa de Llucmajor

De la granja avícola a la acumulación de basuras. Los plenos del Ayuntamiento de Llucmajor no dejan de llenarse de vecinos descontentos con la gestión del equipo de gobierno. Los residentes de s’Arenal y de las urbanizaciones afectadas por los problemas en la recogida de basuras, los contenedores apestosos, la proliferación de ratas, la carencia de higiene y la ausencia de seguridad protagonizaron este miércoles a última hora de la tarde una protesta a las puertas del ayuntamiento, antes del inicio de la sesión plenaria. Ataviados con bolsas de basura convertidas en vestidos, pancartas y pitos, los vecinos visiblemente cansados de tener que soportar a lo largo de estos meses la acumulación de basura en sus calles, no dudaron en protestar ante la Casa Consistorial. “Alcaldesa dimisión”, “Iros ya” o “El pueblo entero es un basurero” fueron los lemas coreados una y otra vez antes del inicio del pleno. No faltaron las pancartas con “alcaldesa dimisión” y los montajes de fotografías convertidos en pancartas para demostrar que la acumulación de basura en las calles y la falta de higiene es el calvario diario que tienen que soportar.

BASURAS S'ARENAL | La protesta de los vecinos en el pleno, en imágenes / PSOE / Vecinos s'Arenal

El pleno se prolongó hasta las tantas de la noche. Fue una sesión marcada por la tensión de unos vecinos que han dicho basta a la situación vivida hasta ahora. Fueron unos cuantos los que pudieron intervenir en el turno de palabra que se les concedió a lo largo de la sesión plenaria que sin ninguna duda estuvo marcada por el gran despliegue policial, algo que llamó la atención de los vecinos. “Me ha impresionado el despliegue policial. No sé qué se piensa la señora alcaldesa que somos los de s’Arenal”, unas palabras de un vecino que arrancaron los aplausos del público a modo de apoyo incondicional a los representantes vecinales que pudieron dirigirse a la alcaldesa para exigirle explicaciones debido a la mala gestión de la recogida de basuras.

“Hace 60 años que vivo en s’Arenal y nunca lo he visto tan sucio como ahora. Dónde está el dinero de nuestros impuestos? ¿En el banco? ¿Por qué no lo cogen y pasan la manguera a los contenedores que estamos expuestos a coger un virus cualquier día? No hay derecho. Estamos pagando nuestros impuestos y nos deben tratar mejor”, le espetó una vecina a la alcaldesa Xisca Lascolas. “S’Arenal da asco, la limpieza brilla por su ausencia”, criticó otra que lleva 40 años en s’Arenal. Los vecinos que intervinieron lo hicieron desde “la impotencia y la fustración que sentimos, una impotencia que nace de la desidia de este Ayuntamiento”.

El panorama que describen es el de aceras rotas, contenedores desbordados de basuras y apestosos, parques en ruinas y un mobiliario urbano que clama ser reparado. “Es un recordatorio diario de lo poco que os importamos los vecinos”, lamentaron enfadados por “el abandono”, “la dejadez” y “el silencio” que reciben del Ayuntamiento. “Nos tratan como si nuestros problemas no les importaran. Nos tratan como ciudadanos de cuarta que debemos soportar olores y basuras en nuestras puertas”. La sensación de impotencia de los vecinos y las vecinas presentes en el pleno se explica por la “inacción, las excusas y los enfrentamientos políticos estériles. Los egos pesan más que los ciudadanos y los residentes son los que pagan las consecuencias. Queremos dignidad, respeto y un Ayuntamiento que trabaje por su gente. Solo pedimos servicios básicos como limpieza, seguridad y planificación. Queremos que se nos trate como ciudadanos de primera con una voz que se merece ser escuchada”, zanjó una de las afectadas durante su turno de intervención.

Los allí presentes le preguntaron a la alcaldesa sobre las soluciones que tiene entre manos para afrontar el tema de las basuras. “No me vale que me responda que los camiones están rotos porque llevamos cuatro años escuchando esta excusa. Si una empresa no sirve, se le echa a la calle que yo si en mi trabajo no cumplo, me despiden”, razonó una vecina

La alcaldesa aguantó el chaparrón y los gritos pidiendo su dimisión. La líder popular en Llucmajor se limitó a explicar los detalles burocráticos que implica poder sacar una nueva licitación. “Estamos siguiendo los procesos democráticos que se deben seguir”, zanjó.

La falta de seguridad

Otro de los capítulos expuestos es la falta de seguridad. “Llevo 52 años en s’Arenal, siempre he ido tranquila por la calle pero ahora son las ocho de la noche y no me atrevo a salir de casa. No tienen control de nada. La policía no hace nada. Señora alcaldesa la invito a pasar una semana en mi humilde casa para que vea cuál es el día a día de vivir en s’Arenal. Pagamos muchos impuestos. ¿Dónde está nuestro dinero? Usted ha sido elegida para representar al pueblo y yo no me veo representada por usted”, desgranó otra vecina. “Así de claro”, irrumpieron desde la bancada del público exigiendo soluciones. En este punto, Xisca Lascolas salió en defensa de los agentes de la Policía Local y aseguró que los agentes hacen su trabajo. “Policía Local en s’Arenal hay cada día”, aseguró la alcaldesa, unas palabras que arrancaron un fuerte “no” desde el público.

Desde la bancada del PSOE, Jaume Oliver respladó a los vecinos de s’Arenal y las urbanizaciones que se plantaron ante el Ayuntamiento exigiendo soluciones “por un tema que es insoportable”. “Las basuras acompañan el día a día de estos dos grandes núcleos de población que tienen una recogida muy deficiente”. Para el PSOE todo lo sucedido es sinónimo de una “mala gestión”, por ello les reclamó “ponerse a trabajar ya”. Así las cosas, tras un tenso pleno, los vecinos abandonaron la sale de plenos a golpe de “alcaldesa, dimisión”, una consigna que prosiguió en la Plaça d’Espanya a altas horas de la noche.