Una jueza de Inca investiga a Monjo, la secretaria y el jefe de Policía de Santa Margalida por prevaricación

Una jueza de Inca está investigando al exalcalde de Santa Margalida, Joan Monjo (Convergència), al jefe de la Policía Local del municipio, Manuel Gallardo, y a la secretaria municipal, Magdalena Vicens, por un presunto delito de prevaricación administrativa.

La magistrada abrió diligencias a finales de julio tras admitir a trámite una querella presentada el pasado 2 de junio por tres agentes policiales, delegados sindicales dos de ellos de UGT y el tercero lo fue del CSIF, quienes denunciaron que el subinspector seguía en el cargo pese a no acreditar el nivel B2 de catalán o superior, así como otros nombramientos de funcionarios “a dedo” y permutas de policías locales supuestamente irregulares.

La jueza ha citado a declarar a Monjo, la secretaria del Ayuntamiento y el jefe policial en calidad de querellados mañana viernes en la sede judicial de Inca. Además, la magistrada ha requerido al Consistorio para que remita la acreditación de que el jefe de la Policía Local de Santa Margalida dispone del obligatorio certificado del nivel de catalán; los expedientes de contratación a los que se refiere la querella; así como diversa documentación laboral del personal del Ayuntamiento.

El auto de admisión de la querella fija también una fianza de mil euros, que han tenido que pagar los tres policías locales de la Vila, ya que ejercen la acusación popular en este procedimiento. Según la resolución, esta cantidad se considera “ajustada a las circunstancias del caso, proporcional a la capacidad económica y número de los querellantes y para responder de las resultas del juicio”.

La magistrada instructora ha admitido a trámite la querella al señalar que los hechos “presentan características que hacen presumir la posible existencia de delito de prevaricación administrativa”.

La querella señala que desde 2022 hasta mediados de 2025 los tres agentes de la Vila han podido vivir en primera persona y comprobar que en la corporación municipal se vienen produciendo irregularidades y “actos claramente contrarios a derecho” como el mantenimiento del jefe de la Policía Local en su puesto; nombramientos de funcionarios públicos prescindiendo del procedimiento legal, ya que no cumplen con los requisitos exigidos por el cargo y, por tanto, son nombrados “a dedo”; al igual que ocurre con determinadas permutas de agentes, todo ello mediante resoluciones administrativas o la omisión de las mismas “a sabiendas de su arbitrariedad y al margen del procedimiento legal”, lo que ya no supone una mera irregularidad administrativa, sino actuaciones prevaricadoras.

Varias de estas irregularidades fueron investigadas inicialmente por la fiscalía, pero las diligencias preprocesales abiertas por el ministerio público se archivaron.

Los querellantes mantienen que el subinspector de policía ha permanecido en el cargo “con la aquiescencia” del entonces alcalde, Joan Monjo, con pleno conocimiento de que incumple los requisitos exigidos de conocimiento de la lengua catalana, según dispone el decreto que se refiere a los procedimientos selectivos de acceso a la función pública.

Convocatoria de la plaza

El 17 de febrero de 2022 se publicaron en el BOIB las bases de la convocatoria de la plaza de jefe de la Policía Local de Santa Margalida. El 4 de abril de ese año se convocó la plaza de subinspector jefe por decreto de alcaldía. Se presentó Manuel Gallardo y otro aspirante que fue rechazado por no cumplir los requisitos, atendiendo a la normativa vigente, según la querella. El 5 de mayo se publicó el nombramiento de Gallardo. Los querellantes sostienen que en el momento del nombramiento, no presentó el preceptivo certificado apto de nivel B2 de catalán. La normativa permite que lo pueda presentar en dos años tras la toma de posesión. “A día de hoy (han transcurrido casi tres años) no solo no lo ha presentado, sino que tanto en las convocatorias de enero y mayo de 2024, así como la de enero de 2025 consta como no apto”, según destaca la querella. Pese a ello, sigue en el cargo.

Los delegados sindicales avisaron a Monjo y a la secretaria de la situación y solicitaron la acreditación del nivel de catalán, pero estos hicieron caso omiso, según su versión.

Por otro lado, los querellantes acusan al anterior alcalde de admitir y acordar las permutas de un par de agentes de diferentes localidades obviando la legislación vigente y los requisitos exigidos.

Por último, citan dos contrataciones de dos personas supuestamente “a dedo”, obviando también los procedimientos establecidos y con los informes en contra, según la querella.