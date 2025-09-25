Festes des vermar 2025: Unas 3.000 personas degustan la 'fideuada' de Can Arabí en Binissalem

Este jueves en Binissalem la zona de can Arabí es la gran protagonista de la jornada gastronómica. Y es que en este espacio se celebra la tradicional Fideuada, todo un homenaje al plato estrella de las Festes des Vermar. La asociación de la Tercera Edad es la encargada de gestionar todos los preparativos así como la venta de tiquets, que se venden al precio de tres euros cada uno.

Como es evidente en el marco de las celebraciones dedicadas a la vermada, este evento cuenta con una gran demanda y cerca de 3.000 personas han degustado un plato de fideus. Para esta edición número 42 de la Fideuada se han utilizado 250 kg de fideos y otros 250 kg de carne de oveja, que han sido cocinados en tres grandes calderones. Con los huesos de esa carne se prepara el caldo, para después ir añadiendo cerca de un centenar de guindillas que aportarán ese puntito de picantón que tanto gusta a los comensales y amantes de este plato.

En definitiva, Binissalem se ha volcado este jueves para disfruar de una de sus grandes noches gastronómicas. Cabe recordar que la primera edición de la Fideuada tuvo lugar en 1982 y durante los primeros años se celebraba en viernes. Fue en 1987 cuando se optó por trasladarla al jueves, debido a la gran asistencia que tenía y con el objetico de evitar que se desbordara. Pero al final, ni eso fue remedio suficiente para impedir una afluencia tan destacada.