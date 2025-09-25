Fallece el empresario Miquel Munar Linares, propietario de Antony's Inca, a los 73 años

El empresario Miquel Munar Linares, propietario de Antony's Inca, ha fallecido este jueves a los 73 años de edad.

El mallorquín fundó en 1975 junto a Cati Gayá su empresa dedicada a la moda en piel, especializada en prendas, calzados, bolsos y complementos. Antony's Inca, ubicado en la carretera de Inca-Sineu, 0, también contaba con un restaurante.

En 2015 Miquel Munar abrió el primer hotel que del casco urbano de Inca desde que 25 años atrás cerrará el hotel Victoria. El alojamiento, llamado Sa vinya des Convent, recordando que antaño esa zona formaba parte del huerto del convento de Sant Francesc se ubicó en unas antiguas casas de payés reformadas, de más de 100 años de antigüedad.