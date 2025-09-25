Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Emotivo entierro de las 18 ocas muertas tras un brutal ataque de perros en Son Carrió

El propietario de la finca 'carrionera' cava una fosa de un metro de profundidad para dar sepelio a los ejemplares fallecidos

El veterinario visita a diario la explotación para seguir la evolución del resto de ocas heridas

Sobre la sepultura, el matrimonio plantó una higuera que les servirá de recuerdo del sepelio. / Biel Capó

Biel Capó

Biel Capó

Son Carrió

Estos días, la finca de Son Carrió, donde Jaime Perelló cría sus ocas, no deja de recibir la visita del veterinario. Cabe recordar que hace algo más de una semana, sus aves fueron atacadas por unos perros, perdiendo dieciocho ejemplares. Aún quedan doce ocas malheridas que están bajo control, con la esperanza de que puedan salvarse. Mientras tanto, Jaime y su esposa han tenido que dar sepultura a las ocas muertas por el ataque. Para ello cavaron una fosa de un metro de profundidad por 1,5 metros de largo y ancho. “Me ha costado hacer el hoyo, ya que a partir de los 65 centímetros la tierra era muy dura”, asegura Jaume tras finalizar la excavación. En esa fosa yacen los dieciocho ejemplares fallecidos hasta el momento. Sobre la sepultura, el matrimonio plantó una higuera que les servirá de recuerdo del sepelio.

Sin embargo, la cabra que habita en la finca estuvo a punto de estropear el simbólico funeral: aunque su dueño la ató para que no alcanzara el árbol recién plantado, el animal consiguió ingeniárselas para llegar a una de sus ramas y comerse las hojas poco después de sembrarlo. Ahora permanece atada con una cuerda algo más corta.

“Me da mucha pena llegar a casa y que las ocas no me salgan al camino”

Jaime Perelló

“Me da mucha pena llegar a casa y que las ocas no me salgan al camino”, asevera Jaime, mientras centra sus esfuerzos en la recuperación de las doce que aún permanecen heridas. Espera salvar a casi todas, aunque reconoce que dos no presentan un buen pronóstico, a la espera del último parte del veterinario.

A la espera de la normalidad

De cara al futuro, manifiesta que, una vez recuperadas y cuando vuelvan a poner huevos, las primeras crías que nazcan se destinarán a reponer los ejemplares perdidos. No obstante, deberá pasar un tiempo hasta que todas se curen y la finca carrionera recupere la normalidad.

Emotivo entierro de las 18 ocas muertas tras un brutal ataque de perros en Son Carrió

