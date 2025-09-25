Comienzan cuatro meses de obras para remodelar el polémico puente de s’Illot

Los ayuntamientos de Manacor y Sant Llorenç han iniciado esta semana las obras de reparación y remodelación del puente peatonal que cruza el torrent de s’Illot, un enlace esencial que conecta ambos municipios justo cuando empieza (o termina, según se mire) la playa. Esta actuación, que se ha convertido en prioritaria después del deterioro continuado de la estructura metálica, pretende garantizar la seguridad, la accesibilidad y la durabilidad de la pasarela, construida después de las inundaciones de 1989.

El proyecto contempla una intervención integral que incluye el saneamiento y protección de la estructura metálica principal, la sustitución de la estructura auxiliar y de la superestructura de madera, así como la renovación de la baranda para adaptarla a la normativa de seguridad actual. “Además, se actuará en la reparación de los taludes y se eliminarán los grafitis presentes en la estructura. También se incorporará una nueva iluminación ornamental que mejorará tanto la seguridad como la estética del paseo”, señala el consistorio manacorí.

Han empezado las obras del puente de s'Illot. / Sebastià Sansó

El presupuesto total de la obra es de 497.845,50 euros, financiados al 50% por ambos ayuntamientos en virtud de un convenio de colaboración firmado en noviembre de 2024. Las obras tienen una duración estimada de cuatro meses.

Los alcaldes de Manacor y Sant Llorenç han agradecido la comprensión y paciencia de la ciudadanía y de los visitantes durante este verano, cuando el puente tuvo que estar cerrado por motivos de seguridad.

Años de espera

Tras años de demandas vecinales para que el consistorio manacorí reformara el puente, fue finalmente el Ayuntamiento de Sant Llorenç des Cardassar quien aprobó su en Junta de Gobierno del pasado julio, el inicio del proceso de licitación de las obras de reforma del Pont des Riuet de s'Illot, una infraestructura clave para la movilidad y la conexión entre las dos zonas del núcleo costero.

El puente s’Illot llevaba cerrado durante prácticament todo este verano por motivos de seguridad, lo que obligó al ayuntamiento de Manacor a instalar una pasarela de madera encima de la playa, como alternativa para que vecinos y turistas pudieran pasar de una a otra ladera del torrente.

El proyecto, que ha sido tramitado por vía de urgencia, ha sido redactado por el consistorio llorencí en coordinación con el Ayuntamiento de Manacor, y cuenta con el visto bueno de la Demarcación de Costas y de la Conselleria de la Mar i del Cicle de l’Aigua del Govern de les Illes Balears.