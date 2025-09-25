Artà honrará la memoria de las víctimas del bombardeo italiano por error de 1936

El Ayuntamiento de Artà quiere honrar la memoria de las once personas que perdieron la vida con motivo del bombardeo italiano del 31 de agosto de 1931, cuando por un error los pilotos pensaron que el pueblo estaba en poder del bando republicano que dos semanas antes había desembarcado en el Llevant de Mallorca a las órdenes del capitán Alberto Bayo.

El objetivo del Consistorio es solicitar la colocación de piedras de la memoria con los nombres de los vecinos inocentes asesinados en aquel desafortunado incidente ejecutado por la aviación fascista, del mismo modo que ya existen en la localidad piedras de la memoria en recuerdo de otras víctimas como Llorenç Muntaner, Joan Escanellas, Bartomeu Ginard, Vicenç Miquel y Andreu Servera.

Tal y como ha quedado plasmado en las crónicas históricas, el 31 de agosto de 1936 los aviones italianos que habían acudido en ayuda de los sublevados venían de bombardear la escuadra republicana y cuando sobrevolaban Artà lanzaron las bombas que les quedaban convencidos de que el pueblo estaba en poder de los republicanos, ya que al parecer el tejado de la iglesia de Artà no había sido pintado con tiras blancas como había ordenado el Estado Mayor franquista para diferenciar las poblaciones en poder de los golpistas de las que serían ocupadas por los defensores de le legalidad republicana. En un primer momento se intentó convencer a la población de que los aviones eran "marxistas", pero la mentira no pudo sostenerse en el tiempo.

El homenaje que promoverá el Ayuntamiento se hará en base a la nueva ordenanza municipal de Memoria Democrática, que ya ha entrado en vigor después de su publicación en el BOIB el pasado 20 de septiembre y que proporciona al Ayuntamiento ‘artanenc’ herramientas para llevar a cabo medidas a favor de la “reparación y el reconocimiento de todas aquellas personas, grupos y colectivos que sufrieron represión durante la guerra civil y el franquismo, u otras víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos”, así como velar por el conocimiento y la difusión de la historia del municipio durante la segunda República, la Guerra Civil, la dictadura franquista y la transición, entre otras iniciativas para potenciar la cultura democrática y restituir la memoria de las víctimas.

Imagen de la retirada de la Cruz de los Caídos de Artà, el pasado año. / DM

Uno de los principales objetivos recogidos en la ordenanza es el identificar y retirar los símbolos franquistas del municipio, un trabajo que el Ayuntamiento ya considera realizado después de que en en marzo de 2024 se retirara la Cruz de los Caídos de la explanada de Sant Salvador, el último símbolo de la dictadura que quedaba en el municipio después de que hace años se eliminara un símbolo de la Falange Española que permanecía en la fachada del Ayuntamiento.

A pesar de que ya no haya símbolos fascistas para eliminar, la ordenanza marca la hoja de ruta para seguir trabajando en este sentido. Y otro de los objetivos que se ha marcado la institución municipal, según explica la regidora Paula Ginard (PSOE), es la de destinar una sala del Museu Regional d’Artà, cuyo edificio fue adquirido el pasado año por el Ayuntamiento, a la memoria democrática local. “El objetivo es remodelar el museo de forma progresiva, con una nueva narrativa que incluya un espacio dedicado a la memoria”, explica Ginard. Una sala en la que se aportará información sobre lo que pasó en el municipio tanto en la guerra civil como en los años posteriores. “Aquí hubo mucha represión, había gente que tuvo que esconderse durante años, y algunos de sus familiares fueron asesinados por este motivo”. De hecho, uno de los objetivos de la nueva ordenanza es el de “crear espacios museísticos y/o expositivos de memoria democrática”, así como promover actos públicos y actuaciones de desagravio y homenaje a víctimas y familiares.

El equipo de gobierno formado por PSOE y El Pi pretende, con la aprobación de la nueva ordenanza, salvaguardar la memoria democrática en unos tiempos difíciles en los que los partidos con mayoría parlamentaria en Balears, PP y Vox, quieren derogar la ley de memoria. “Nosotros queremos protegerla desde nuestro ámbito municipal”, sentencia Paula Ginard.