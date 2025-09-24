Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Testimonio

Un voluntario, sobre su misión evangelizadora en la noche más loca de Mallorca: “Dios está cambiando vidas en Magaluf”

Un miembro de Reach Mallorca, una organización que se dedica a difundir el Evangelio, relata sus experiencias de este verano en la localidad calvianera, donde, junto con otros voluntarios, se dedicó a ayudar a turistas ebrios

Voluntarios ayudando a una turista a volver a su hotel

Voluntarios ayudando a una turista a volver a su hotel / Reach Mallorca / Youtube

Iñaki Moure

Iñaki Moure

Los personajes habituales de la noche de Magaluf conforman un universo de jóvenes turistas hambrientos de aventuras etílicas, fornidos porteros de discoteca, bailarinas, aguerridos empresarios locales, relaciones públicas desenvueltos, vendedores ambulantes, descuideros, policías y curiosos que se acercan aunque sólo sea una vez en su vida al lugar para comprobar si esa noche, posiblemente entre las más famosas de Europa, merece verdaderamente la pena.

Desde hace unos años, el universo de habituales se ha ampliado, en una dirección insospechada. El Evangelio y los movimientos cristianos han llegado a Magaluf, con el ánimo de ayudar al prójimo, que en este caso suele estar bastante perjudicado en el maremágnum de una noche de ocio sin freno, en que corre el alcohol, las drogas y las imprudencias.

Uno de esos voluntarios, Charlie McCarthy, ha relatado sus experiencias de este verano, de la mano de la iniciativa que realiza el movimiento Reach Mallorca, en colaboración con los 'Street Angels’ (ángeles de la calle).

En un artículo publicado en el digital ‘Premier Christianity’, recuerda que el objetivo de Reach Mallorca es “difundir la luz de Cristo en zonas de fiesta a menudo saturadas de sexo, drogas y alcohol”. Este movimiento evangelizador empezó hace ya más de una década en Mallorca en el destino por excelencia de los jóvenes alemanes, la Playa de Palma.

Este 2025, según expone McCarthy, más de 350 jóvenes creyentes han viajado hasta Mallorca para ayudar a difundir el Evangelio.

"¡Me gusta tu bigote!"

En su artículo, relata que la experiencia de Magaluf fue muy gratificante para él. Durante una semana, salía cada día sobre las 21 horas y empezaba su tarea evangelizadora. “Buscábamos gente con quien conversar. Con una gran sonrisa, solía empezar con un cumplido: ‘¡Me gusta tu bigote!’. Era increíble cómo el Señor nos guiaba y nos brindaba oportunidades para conversar”, rememora.

“¡Mantuve conversaciones con personas que duraron más de una hora! En cuatro ocasiones distintas, fuimos interrumpidos por personas que querían hablar sobre los desafíos que enfrentaban”, agrega.

Voluntarios en la noche de Magaluf, hablando con turistas

Voluntarios en la noche de Magaluf, hablando con turistas / Reach Mallorca / Youtube

Una de esas ocasiones sucedió una noche, con dos irlandeses. Él se acercó hasta estos dos jóvenes y les preguntó cómo lo estaban pasando en sus vacaciones. “Este simple comienzo me llevó a compartir mi testimonio y decirles cuánto los ama Dios y cuánto desea conocerlos. Uno de ellos rompió a llorar y me contó que su abuela estaba muy enferma y que probablemente moriría pronto. Dijo que era cristiana y que le habría encantado que le compartiera el Evangelio. Dijo que sabía que no era casualidad que nos hubiéramos sentado con ellos y les hubiéramos mostrado cariño. Oramos por ellos y por su abuela”, explica McCarthy.

'Street Angels'

Este voluntario de Reach Mallorca informa de la colaboración que mantuvieron con 'Street Angels', cuyo objetivo es “mostrar el amor de Dios a quienes necesitan ayuda”. “Esto puede incluir muchas cosas: dar agua a alguien que ha bebido demasiado, acompañarlo de vuelta a su hotel si ha perdido a sus amigos o incluso llamar a una ambulancia si alguien está gravemente enfermo. Puede ser escuchar, rezar o simplemente ser una luz en la oscuridad”, detalla.

En cinco noches de voluntariado en la zona, su equipo, dice, ayudó a más de 30 personas y llevó a más de diez de regreso a sus hoteles.

Noticias relacionadas y más

“Es una experiencia que me llena de humildad. Dios está cambiando vidas en Magaluf, y me siento muy bendecido de formar parte de ello”, concluye su escrito.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El hotel Vell Marí cierra en plena temporada tras meses de impagos, cortes de luz, polémicas y obras inacabadas
  2. La 'milla de oro' de Mallorca suma 15 villas de lujo con piscinas privadas
  3. Fincas rústicas de Calvià salen a la venta por millones con la promesa de que se podrán construir viviendas con la Ley Prohens
  4. Multa de hasta 60.000 euros a un pescador profesional por faenar ilegalmente en la Reserva Marina del Llevant de Mallorca
  5. Un empresario norteamericano compra una 'joya' inmobiliaria de Valldemossa, la finca de sa Talaia
  6. Comerciantes del Port de Sóller cargan contra las pantallas en las carreteras: “Nos ahuyentan clientes”
  7. Nuevo reto contra el cáncer del cardiólogo del Hospital de Manacor: Guillem Caldentey nadará de Menorca a Mallorca
  8. Muere Miquel Oliver, figura clave del mundo del vino de Mallorca

Fira Gremial: Alaró será el gran escaparate de los oficios artesanos

Fira Gremial: Alaró será el gran escaparate de los oficios artesanos

Asistencia recíproca entre excesos

Asistencia recíproca entre excesos

Un voluntario, sobre su misión evangelizadora en la noche más loca de Mallorca: “Dios está cambiando vidas en Magaluf”

Un voluntario, sobre su misión evangelizadora en la noche más loca de Mallorca: “Dios está cambiando vidas en Magaluf”

Sóller restaurará las 53 fuentes públicas que hay en las calles del municipio

Sóller restaurará las 53 fuentes públicas que hay en las calles del municipio

La izquierda acusa al alcalde de Selva de cambiar de escuela a los alumnos “sin autorización oficial del Govern”

La izquierda acusa al alcalde de Selva de cambiar de escuela a los alumnos “sin autorización oficial del Govern”

El Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Sencelles impulsan la tramitación de las obras de la variante y los viales cívicos

El Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Sencelles impulsan la tramitación de las obras de la variante y los viales cívicos

Denuncian que el segundo cable de Alcúdia y el proyecto de alcantarillado de Bonaire son “incompatibles”

Denuncian que el segundo cable de Alcúdia y el proyecto de alcantarillado de Bonaire son “incompatibles”

Impulsan un ciclo de actividades sobre Fray Junípero Serra con motivo del décimo aniversario de su canonización

Impulsan un ciclo de actividades sobre Fray Junípero Serra con motivo del décimo aniversario de su canonización
Tracking Pixel Contents