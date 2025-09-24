Més per sa Pobla propone el soterramiento del tren hacia Alcúdia a su paso por la Ronda

Més per sa Pobla ha defendido este miércoles la viabilidad y necesidad de soterrar en falso túnel el tramo de la línea de tren hasta Alcúdia que prevé cruzar la ronda de circunvalación del municipio. Esta opción ha sido descartada por la Dirección General de Movilidad del Govern por "razones logísticas", como han detallado los ecosoberanistas de Sa Pobla en un comunicado. La formación ha explicado que este tipo de solución ya se ha aplicado en otros puntos de España para reducir el impacto ambiental y paisajístico del tren.

Por ello, la organización ha calificado de "incoherente" que se rechace esta opción en Sa Pobla mientras el proyecto del tren contempla perforar las montañas de Sant Martí y Son Fe hacia Alcúdia.

"No pedimos ningún proyecto faraónico, solo coherencia y respeto con el pueblo", ha afirmado el portavoz de Més per Sa Pobla, Antoni Simó Tomàs.

Mejor movilidad

También ha defendido que el soterramiento evitaría una "nueva cicatriz ferroviaria" en el municipio y mejoraría la movilidad y la integración urbana. Así las cosas, MÉS per sa Pobla pide al Govern que no cierre la puerta a una alternativa que cuenta con apoyo ciudadano y que ofrece más garantías de respeto al territorio. Las alegaciones presentadas incluyen esta propuesta como una medida concreta y viable, y esperan que sea evaluada seriamente por parte de la Dirección General de Movilidad.