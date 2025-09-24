Més per sa Pobla propone el soterramiento del tren hacia Alcúdia a su paso por la Ronda
La formación sostiene que este tipo de solución ya se ha aplicado en otros puntos de España para reducir el impacto ambiental y paisajístico del tren
El soterramiento evitaría una "nueva cicatriz ferroviaria" en el municipio
Més per sa Pobla ha defendido este miércoles la viabilidad y necesidad de soterrar en falso túnel el tramo de la línea de tren hasta Alcúdia que prevé cruzar la ronda de circunvalación del municipio. Esta opción ha sido descartada por la Dirección General de Movilidad del Govern por "razones logísticas", como han detallado los ecosoberanistas de Sa Pobla en un comunicado. La formación ha explicado que este tipo de solución ya se ha aplicado en otros puntos de España para reducir el impacto ambiental y paisajístico del tren.
Por ello, la organización ha calificado de "incoherente" que se rechace esta opción en Sa Pobla mientras el proyecto del tren contempla perforar las montañas de Sant Martí y Son Fe hacia Alcúdia.
"No pedimos ningún proyecto faraónico, solo coherencia y respeto con el pueblo", ha afirmado el portavoz de Més per Sa Pobla, Antoni Simó Tomàs.
Mejor movilidad
También ha defendido que el soterramiento evitaría una "nueva cicatriz ferroviaria" en el municipio y mejoraría la movilidad y la integración urbana. Así las cosas, MÉS per sa Pobla pide al Govern que no cierre la puerta a una alternativa que cuenta con apoyo ciudadano y que ofrece más garantías de respeto al territorio. Las alegaciones presentadas incluyen esta propuesta como una medida concreta y viable, y esperan que sea evaluada seriamente por parte de la Dirección General de Movilidad.
- El hotel Vell Marí cierra en plena temporada tras meses de impagos, cortes de luz, polémicas y obras inacabadas
- La 'milla de oro' de Mallorca suma 15 villas de lujo con piscinas privadas
- Fincas rústicas de Calvià salen a la venta por millones con la promesa de que se podrán construir viviendas con la Ley Prohens
- Multa de hasta 60.000 euros a un pescador profesional por faenar ilegalmente en la Reserva Marina del Llevant de Mallorca
- Un empresario norteamericano compra una 'joya' inmobiliaria de Valldemossa, la finca de sa Talaia
- El presidente de la Federación de Cofradías de Baleares tras sancionar a un pescador por faenar dentro de la zona integral de la Reserva Marina del Llevant: “Estas situaciones dañan la imagen del sector”
- Nuevo reto contra el cáncer del cardiólogo del Hospital de Manacor: Guillem Caldentey nadará de Menorca a Mallorca
- Muere Miquel Oliver, figura clave del mundo del vino de Mallorca