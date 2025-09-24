La mejora de la variante de Sant Llorenç permitirá evacuar 500 toneladas de agua por segundo para evitar inundaciones

El Consell de Mallorca ha aprobado el inicio del proceso de licitación de las obras de la variante de Sant Llorenç a su paso por el torrente de ses Planes, una de las mejoras viarias previstas que permitirán multiplicar por cinco la capacidad de evacuación de agua en caso de fuertes lluvias.

La actuación elevará el caudal de desagüe de 108 a 500 toneladas por segundo, con el objetivo de evitar inundaciones como la torrentada de 2018, que causó 13 fallecidos en el municipio.

El proyecto tiene un presupuesto de nueve millones de euros y el plazo previsto de ejecución es de 11 meses.

En rueda de prensa, el conseller de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, subrayó que se trata de una obra “absolutamente necesaria” y destacó que permitirá a los vecinos del Llevant “estar más tranquilos”.

Rubio tuvo palabras críticas para el equipo de gobierno anterior y lamentó que la tramitación se haya prolongado durante siete años, porque, dijo, el expediente estuvo bloqueado durante la pasada legislatura.

Otras actuaciones previstas

Además de aumentar la capacidad del paso de agua por debajo de la carretera que va de Sant Llorenç a Son Servera, las actuaciones del Consell incluyen el adecuamiento de los muros del torrente para evitar desbordamientos, según informó la institución insular. También se modificará la rotonda para evitar que haga de barrera al agua.

Desde el Consell destacaron que se han resuelto todas las alegaciones presentadas y que la propuesta cuenta ya con los informes necesarios.

Tras agradecer el trabajo de los equipos técnicos, Rubio aseguró que confía en que no se produzcan retrasos en el proceso de licitación para que las obras puedan comenzar a principios de 2026 y finalizarse a inicios de 2027.

El conseller recordó que el Consell “apuesta por la seguridad de los vecinos de Sant Llorenç y de toda la comarca del Llevant”, y puso como ejemplo de ello este refuerzo de la capacidad hidráulica del torrente que cruza el municipio.

La institución insular insistió en que la actuación no solo responde a una reivindicación histórica, sino que es clave para la prevención de nuevas catástrofes naturales en un municipio marcado por la tragedia de 2018.