Fira Gremial: Alaró será el gran escaparate de los oficios artesanos

Los oficios y la artesanía volverán a ser protagonistas en la 26 edición de la Fira Gremial de Alaró. La emblemática cita, que tendrá lugar el 5 de octubre se presentó ayer de la mano del alcalde de Alaró, Llorenç Perelló, y la regidora de Fires, Maria Cabañero.

La Muestra de Cocina, uno de los principales atractivos de la Gremial, reunirá este año en la plaza del Mercat a diez restaurantes del municipio, seis bodegas y una firma de cerveza artesanal . La muestra de coches de época, es la novedad destacada de esta edición y se suma a un programa repleto de actividades. Además, se prevé la participación de más de 80 puestos de artesanos, distribuidos por gremios, convirtiendo Alaró en un gran escaparate del producto local

El programa se completa con actuaciones musicales, animación de calle, actividades culturales, talleres y espacios para entidades del municipio así como la Muestra de Artes Tradicionales de Caza y el concurso de Ca de Tura.

Todo el centro de Alaró quedará cerrado al tráfico para garantizar un recorrido cómodo y seguro; y se habilitarán zonas de aparcamiento en las entradas del pueblo.

«La Feria Gremial es mucho más que un evento: es un reflejo de nuestra identidad como pueblo» apuntó Perelló. El alcalde también destacó que con la fira «mantenemos viva la tradición de los gremios y al mismo tiempo incorporamos novedades. Es un momento para hacer pueblo y para mostrar con orgullo lo que ofrecemos desde Alaró». Por su parte, Cabañero ensalzó el carácter abierto del evento: «Queremos que los visitantes se sientan como en su casa y descubran todo lo que hacen nuestros artesanos, restauradores y entidades».