Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Descubren once chabolas insalubres en Manacor por las que cobraban alquiler

Un agente, ante la puerta de una de las infraviviendas detectadas en Manacor.

Un agente, ante la puerta de una de las infraviviendas detectadas en Manacor. / CAIB

Redacción Part Forana

El Govern y la Policía Nacional han localizado once infraviviendas en un asentamiento chabolista de Manacor que eran alquiladas a personas vulnerables, a pesar de estar en condiciones insalubres.

La inspección, llevada a cabo conjuntamente por agentes de la Policía Nacional de Manacor y técnicos del servicio de Inspección de Vivienda de la Conselleria de Vivienda, constató que en el interior de una misma propiedad se habían levantado once habitáculos, con dos baños y dos cocinas de uso común.

El recinto presentaba unas condiciones precarias tanto de higiene, por la acumulación de restos de basura, residuos orgánicos e insalubridad; como de seguridad, al observarse techos deteriorados y estructuras poco estables. Además, cuenta con una instalación eléctrica deficitaria lo que puede suponer peligro para las personas que residen en el lugar.

Un agente inspecciona el recinto.

Un agente inspecciona el recinto. / CAIB

Sanciones

Las 11 infraviviendas son propiedad de un mismo dueño que se aprovechaba de las necesidades habitacionales de las personas que pagaban los alquileres, tratándose muchas de ellas de personas con bajos recursos o en situación irregular en el país.

El Govern ha iniciado diligencias para incoar un expediente sancionador. La Ley de Vivienda de las Illes Balears tipifica la creación de infraviviendas como una infracción muy grave, con multas sancionable con multas a partir de 30.001 euros y hasta 90.000 euros. Cada infravivienda constituida se sanciona separadamente, por lo que este expediente podría conllevar una multa de entre 330.011 euros y casi 1 millón (990.000 euros).

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El hotel Vell Marí cierra en plena temporada tras meses de impagos, cortes de luz, polémicas y obras inacabadas
  2. La 'milla de oro' de Mallorca suma 15 villas de lujo con piscinas privadas
  3. Fincas rústicas de Calvià salen a la venta por millones con la promesa de que se podrán construir viviendas con la Ley Prohens
  4. Multa de hasta 60.000 euros a un pescador profesional por faenar ilegalmente en la Reserva Marina del Llevant de Mallorca
  5. Un empresario norteamericano compra una 'joya' inmobiliaria de Valldemossa, la finca de sa Talaia
  6. El presidente de la Federación de Cofradías de Baleares tras sancionar a un pescador por faenar dentro de la zona integral de la Reserva Marina del Llevant: “Estas situaciones dañan la imagen del sector”
  7. Nuevo reto contra el cáncer del cardiólogo del Hospital de Manacor: Guillem Caldentey nadará de Menorca a Mallorca
  8. Muere Miquel Oliver, figura clave del mundo del vino de Mallorca

Descubren once chabolas insalubres en Manacor por las que cobraban alquiler

Descubren once chabolas insalubres en Manacor por las que cobraban alquiler

Un voluntario, sobre su misión evangelizadora en la noche más loca de Mallorca: “Dios está cambiando vidas en Magaluf”

Un voluntario, sobre su misión evangelizadora en la noche más loca de Mallorca: “Dios está cambiando vidas en Magaluf”

Fira Gremial: Alaró será el gran escaparate de los oficios artesanos

Fira Gremial: Alaró será el gran escaparate de los oficios artesanos

Aina Sastre, nueva presidenta de la asociación hotelera de Pollença

Aina Sastre, nueva presidenta de la asociación hotelera de Pollença

Asistencia recíproca entre excesos

Asistencia recíproca entre excesos

Sóller restaurará las 53 fuentes públicas que hay en las calles del municipio

Sóller restaurará las 53 fuentes públicas que hay en las calles del municipio

La izquierda acusa al alcalde de Selva de cambiar de escuela a los alumnos “sin autorización oficial del Govern”

La izquierda acusa al alcalde de Selva de cambiar de escuela a los alumnos “sin autorización oficial del Govern”

El Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Sencelles impulsan la tramitación de las obras de la variante y los viales cívicos

El Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Sencelles impulsan la tramitación de las obras de la variante y los viales cívicos
Tracking Pixel Contents