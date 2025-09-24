Descubren once chabolas insalubres en Manacor por las que cobraban alquiler

El Govern y la Policía Nacional han localizado once infraviviendas en un asentamiento chabolista de Manacor que eran alquiladas a personas vulnerables, a pesar de estar en condiciones insalubres.

La inspección, llevada a cabo conjuntamente por agentes de la Policía Nacional de Manacor y técnicos del servicio de Inspección de Vivienda de la Conselleria de Vivienda, constató que en el interior de una misma propiedad se habían levantado once habitáculos, con dos baños y dos cocinas de uso común.

El recinto presentaba unas condiciones precarias tanto de higiene, por la acumulación de restos de basura, residuos orgánicos e insalubridad; como de seguridad, al observarse techos deteriorados y estructuras poco estables. Además, cuenta con una instalación eléctrica deficitaria lo que puede suponer peligro para las personas que residen en el lugar.

Un agente inspecciona el recinto. / CAIB

Sanciones

Las 11 infraviviendas son propiedad de un mismo dueño que se aprovechaba de las necesidades habitacionales de las personas que pagaban los alquileres, tratándose muchas de ellas de personas con bajos recursos o en situación irregular en el país.

El Govern ha iniciado diligencias para incoar un expediente sancionador. La Ley de Vivienda de las Illes Balears tipifica la creación de infraviviendas como una infracción muy grave, con multas sancionable con multas a partir de 30.001 euros y hasta 90.000 euros. Cada infravivienda constituida se sanciona separadamente, por lo que este expediente podría conllevar una multa de entre 330.011 euros y casi 1 millón (990.000 euros).