Asistencia recíproca entre excesos

Es inevitable que donde hay gente acuda más gente. De todo tipo y condición, por algo pertenecemos a una especie sociable para lo bueno y para lo malo. Nada extraño pues que entre el maremágnum de la noche turística mallorquina abierta a los excesos y desenfrenos confluyan identidades de intención variada. Cuando todo ya está inventado, sería incomprensible que en un lugar como Magaluf, como ya hicieron antes en Platja de Palma, no aparecieran los predicadores irreductibles, dicho sea en sentido positivo, y mejor si es con obras y proximidad en vez de arengas genéricas. La experiencia personal que cuenta Charlie MacCarthy en esta misma página invita a una serie de reflexiones. En un mundo en que todo parece vano, instantáneo y superficial, llama la atención que jóvenes extranjeros se sumerjan en lo más oscuro de Magaluf movidos por los valores cristianos y la fe personal como principal motor de abnegación, para tender la mano y abrir el oído a quienes, en el fragor del desenfreno, caen en las garras del alcohol, las drogas y todo tipo de imprudencias. Importa menos la interpretación encasillada y dogmática del evangelio que la asimilación personal heterodoxa de quienes actúan motivados por él. Ahí, en el ejemplo de este modo de comportamiento, hay quizás también una prédica implícita útil para la Iglesia oficial de templos vacíos y desafección juvenil. Consiste en saber ver que la catequesis demandada busca cimientos en el estar y acompañar y en la capacidad de adentrarse en lugares aparentemente hostiles.

Con todo, lo más admirable de las acciones de los componentes de Reach Mallorca y Street Angels es ver su grado de satisfacción personal y la gratificación enriquecedora que dicen experimentar. Incluso valoran la humildad asimilada, con lo cual su actividad se transforma en bálsamo recíproco. Ellos ayudan y se dejan ayudar. Unos 350 jóvenes se han trasladado este verano a Magaluf bajo estos parámetros, son sus visitantes más invisibles y sorprendentes. También los más humanizadores y útiles. Buen antídoto entre tanta saturación de excesos.