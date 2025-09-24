Aina Sastre, nueva presidenta de la asociación hotelera de Pollença
La asamblea general ordinaria de la agrupación aprueba por unanimidad el relevo de Jaume Salas tras 14 años en el cargo
La Asociación Hotelera de Pollença (AHP) ha elegido este martes a Aina Sastre como nueva presidenta, en un proceso de "relevo natural" después de 14 años en el que Jaume Salas ha estado al frente de la entidad. "Con este cambio, se da paso a una nueva generación, con continuidad y consenso para hacer frente a los retos del sector", explica la agrupación.
La candidatura presentada ha sido aprobada por unanimidad por parte de la Asamblea y cuenta con el apoyo de toda la Junta Directiva. La nueva ejecutiva queda formada por: Aina Sastre (presidenta), Aina Salas (vicepresidenta primera), Carlos Terrasa (vicepresidente segundo), Francisca Sastre (secretaria) y Dani Padilla (tesorero). También forman parte del equipo Jordi Alcover, Ramón Cunill, Sonia Reche y Miguel Noguera como vocales.
Con 45 establecimientos asociados, la AHP "afronta una nueva etapa marcada por el compromiso con la sostenibilidad, la modernización del sector y la colaboración público-privada para consolidar a Pollença como destino turístico de calidad", concluye la agrupación.
