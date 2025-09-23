Sóller restaurará las 53 fuentes públicas que hay en las calles del municipio

El Ayuntamiento de Sóller pondrá en marcha a partir de este otoño una campaña de restauración de las 53 fuentes públicas que situadas en las calles del municipio. La finalidad de este proceso es la de reparar los desperfectos que presentan y para retirar los restos de silicona de los carteles que les fueron colocados durante la pandemia.

El concejal de Infraestructuras, Carlos Darder, ha elaborado un censo de todas estas fuentes y ha explicado que los trabajos comenzarán por las 15 que están incluidas en el catálogo de patrimonio de Sóller. Será una campaña que “será progresiva” en función de la disponibilidad de los trabajadores que realizarán las labores. Al frente de ellos estarán Antonio Frías y Pep Jaume, funcionarios de la brigada municipal que se formaron en la Escola de Margers i Picadors de Pedra del Consell de Mallorca. Ambos, según detalló el concejal, llevan más de 30 años trabajando en piedra y restaurando elementos dado que su trabajo se centra en el mantenimiento del cementerio municipal. También han trabajado en la restauración de otros elementos patrimoniales del municipio.

Detalle de una de las fuentes que serán reformadas. / J. Mora

Los últimos trabajos de restauración que se realizaron en las fuentes públicas se llevaron a cabo durante la legislatura 2003-2007. Se da la circunstancia que, desde la oposición municipal, el partido Seny i Sentit, ha reclamado en distintas ocasiones que se lleve a cabo un proceso de restauración de todas las fuentes públicas. Este partido denunció hace poco, y así lo transmitió a ARCA, el uso de salfumán para eliminar los restos de cal en una fuente del municipio.

Las labores de rehabilitación de las fuentes comenzarán en breve por la que está situada en la plaza de la Constitución de Sóller. También se hará lo propio con la fuente ornamental situada en el centro de la alameda de la misma plaza.