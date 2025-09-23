Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sóller restaurará las 53 fuentes públicas que hay en las calles del municipio

El objetivo del Ayuntamiento es reparar los desperfectos y restirar restos de silicona colocados durante la pandemia

Una de las fuentes ubicadas en las calles de Sóller.

Una de las fuentes ubicadas en las calles de Sóller. / J. Mora

Joan Mora

Sóller

El Ayuntamiento de Sóller pondrá en marcha a partir de este otoño una campaña de restauración de las 53 fuentes públicas que situadas en las calles del municipio. La finalidad de este proceso es la de reparar los desperfectos que presentan y para retirar los restos de silicona de los carteles que les fueron colocados durante la pandemia.

El concejal de Infraestructuras, Carlos Darder, ha elaborado un censo de todas estas fuentes y ha explicado que los trabajos comenzarán por las 15 que están incluidas en el catálogo de patrimonio de Sóller. Será una campaña que “será progresiva” en función de la disponibilidad de los trabajadores que realizarán las labores. Al frente de ellos estarán Antonio Frías y Pep Jaume, funcionarios de la brigada municipal que se formaron en la Escola de Margers i Picadors de Pedra del Consell de Mallorca. Ambos, según detalló el concejal, llevan más de 30 años trabajando en piedra y restaurando elementos dado que su trabajo se centra en el mantenimiento del cementerio municipal. También han trabajado en la restauración de otros elementos patrimoniales del municipio.

Detalle de una de las fuentes que serán reformadas.

Detalle de una de las fuentes que serán reformadas. / J. Mora

Los últimos trabajos de restauración que se realizaron en las fuentes públicas se llevaron a cabo durante la legislatura 2003-2007. Se da la circunstancia que, desde la oposición municipal, el partido Seny i Sentit, ha reclamado en distintas ocasiones que se lleve a cabo un proceso de restauración de todas las fuentes públicas. Este partido denunció hace poco, y así lo transmitió a ARCA, el uso de salfumán para eliminar los restos de cal en una fuente del municipio.

Las labores de rehabilitación de las fuentes comenzarán en breve por la que está situada en la plaza de la Constitución de Sóller. También se hará lo propio con la fuente ornamental situada en el centro de la alameda de la misma plaza.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. El hotel Vell Marí cierra en plena temporada tras meses de impagos, cortes de luz, polémicas y obras inacabadas
  2. La 'milla de oro' de Mallorca suma 15 villas de lujo con piscinas privadas
  3. Fincas rústicas de Calvià salen a la venta por millones con la promesa de que se podrán construir viviendas con la Ley Prohens
  4. Multa de hasta 60.000 euros a un pescador profesional por faenar ilegalmente en la Reserva Marina del Llevant de Mallorca
  5. Un empresario norteamericano compra una 'joya' inmobiliaria de Valldemossa, la finca de sa Talaia
  6. Comerciantes del Port de Sóller cargan contra las pantallas en las carreteras: “Nos ahuyentan clientes”
  7. Nuevo reto contra el cáncer del cardiólogo del Hospital de Manacor: Guillem Caldentey nadará de Menorca a Mallorca
  8. Muere Miquel Oliver, figura clave del mundo del vino de Mallorca

Sóller restaurará las 53 fuentes públicas que hay en las calles del municipio

Sóller restaurará las 53 fuentes públicas que hay en las calles del municipio

Fincas rústicas de Calvià salen a la venta por millones con la promesa de que se podrán construir viviendas con la Ley Prohens

Fincas rústicas de Calvià salen a la venta por millones con la promesa de que se podrán construir viviendas con la Ley Prohens

Siempre queda suelo por construir

Siempre queda suelo por construir

El presidente de la Federación de Cofradías de Baleares tras sancionar a un pescador por faenar dentro de la zona integral de la Reserva Marina del Llevant: “Estas situaciones dañan la imagen del sector”

El presidente de la Federación de Cofradías de Baleares tras sancionar a un pescador por faenar dentro de la zona integral de la Reserva Marina del Llevant: “Estas situaciones dañan la imagen del sector”

El Govern no detecta vertidos de estiércol en Son Venrell

El Govern no detecta vertidos de estiércol en Son Venrell

Talleres y juegos en un entorno seguro: éstas son las propuestas de ocio infantil en Andratx

Talleres y juegos en un entorno seguro: éstas son las propuestas de ocio infantil en Andratx

Multa de hasta 60.000 euros a un pescador profesional por faenar ilegalmente en la Reserva Marina del Llevant de Mallorca

Multa de hasta 60.000 euros a un pescador profesional por faenar ilegalmente en la Reserva Marina del Llevant de Mallorca

El Govern avanza en la vacunación contra el serotipo 3 de la lengua azul

El Govern avanza en la vacunación contra el serotipo 3 de la lengua azul
Tracking Pixel Contents