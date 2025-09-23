Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sa Talaia de Valldemosa: Así es la histórica finca que conquista a un empresario norteamericano

El empresario norteamericano Drew Aaron, fundador de Gallery RED y presidente de Lionsgate Capital, ha comprado la exclusiva propiedad

La construcción, remodelada totalmente en 2018, data del siglo XII, casi al mismo tiempo que se levantó la Cartoixa

FOTOS | La exclusiva finca de sa Talaia de Valldemossa, en imágenes / Living-Blue/Mallorca

Redacción Part Forana

Valldemossa

El empresario norteamericano Drew Aaron, fundador de Gallery RED y presidente de Lionsgate Capital, acaba de hacerse con una de las propiedades más exclusivas de Valldemossa: la finca de sa Talaia. Esta emblemática construcción, cuyos orígenes se remontan al siglo XII —coincidiendo en época con la Cartoixa—, fue restaurada en 2018 y combina historia con comodidades modernas.

Con más de 750 metros cuadrados de superficie habitable, la vivienda ofrece siete dormitorios y seis baños distribuidos en su planta superior. La edificación recuerda a la estructura de un castillo e incluye estancias amplias como un recibidor señorial, salón con chimenea, comedor de concepto abierto y una espaciosa cocina independiente. También dispone de bodega y varias salas que pueden destinarse a despacho, vestidor o zonas de estar privadas.

Patios arbolados

El exterior está rodeado de jardines cuidados y patios arbolados, que aportan intimidad y encanto al conjunto. Originalmente concebida como enclave monástico, la finca acogió a comunidades religiosas hasta finales del siglo XIX, cuando se transformó en residencia particular.

TEMAS

