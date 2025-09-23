Sa Talaia de Valldemosa: Así es la histórica finca que conquista a un empresario norteamericano
El empresario norteamericano Drew Aaron, fundador de Gallery RED y presidente de Lionsgate Capital, ha comprado la exclusiva propiedad
La construcción, remodelada totalmente en 2018, data del siglo XII, casi al mismo tiempo que se levantó la Cartoixa
El empresario norteamericano Drew Aaron, fundador de Gallery RED y presidente de Lionsgate Capital, acaba de hacerse con una de las propiedades más exclusivas de Valldemossa: la finca de sa Talaia. Esta emblemática construcción, cuyos orígenes se remontan al siglo XII —coincidiendo en época con la Cartoixa—, fue restaurada en 2018 y combina historia con comodidades modernas.
Con más de 750 metros cuadrados de superficie habitable, la vivienda ofrece siete dormitorios y seis baños distribuidos en su planta superior. La edificación recuerda a la estructura de un castillo e incluye estancias amplias como un recibidor señorial, salón con chimenea, comedor de concepto abierto y una espaciosa cocina independiente. También dispone de bodega y varias salas que pueden destinarse a despacho, vestidor o zonas de estar privadas.
Patios arbolados
El exterior está rodeado de jardines cuidados y patios arbolados, que aportan intimidad y encanto al conjunto. Originalmente concebida como enclave monástico, la finca acogió a comunidades religiosas hasta finales del siglo XIX, cuando se transformó en residencia particular.
