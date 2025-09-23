Siempre queda suelo por construir

Cuando los constructores lamentan, a modo de drama, que se agota el suele urbanizable simplemente quieren decir que quieren más y que hay que arbitrar las medidas para facilitárselo. La respuesta suele decantarse a su favor, lo cual sería digno de encomio si significara el desbloqueo de la crisis habitacional y una mayor facilidad para acceder a una vivienda digna a precio razonable. No es así porque el problema es mucho más complejo y necesita de medidas multidisciplinares que deben iniciarse por la nueva definición y actualización del parque de pisos actual.

Centrarse en nuevas construcciones significa poner cimientos a la especulación y alimentar el mercado de alto poder adquisitivo. Han bastado pocas semanas para que las áreas de transición ideadas por el Govern Prohens se conviertan en un nuevo portal inmobiliario apetitoso incluso antes de su consolidación y de que los ayuntamientos afectados se definan con claridad.

A los ya conocidos movimientos del entorno urbano de Palma se suman ahora los de Calvià. El PSOE da la voz de alarma al haber detectado ofertas tentadoras con supuesto potencial constructor en Ses Planes, casi el único lugar que queda por urbanizar el Palmanova y en la Marina de Magaluf, junto al antiguo Aquapark. Se amparan en la ya llamada Ley Prohens. La presidenta ha quedado etiquetada.