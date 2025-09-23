El presidente de la Federación de Cofradías de Baleares tras sancionar a un pescador por faenar dentro de la zona integral de la Reserva Marina del Llevant: “Estas situaciones dañan la imagen del sector”

Las normas están para cumplirse. Esta es la reacción tanto de la Federación de Cofradías de Baleares como de la Cofradía de Cala Rajada tras conocer que el Govern ha abierto un expediente sancionador a una embarcación pesquera profesional con puerto base en Cala Rajada tras detectar que calaba palangres en el interior de la zona integral de la Reserva Marina del Llevant de Mallorca. Así las cosas, el pescador se enfrenta a una multa de hasta 60.000 euros y la pérdida de licencia porque la pesca en las zonas de reserva integral está totalmente prohibida y constituye una falta grave según la Ley balear de pesca.

El presidente de la Federación de Cofradías de Baleares, Domingo Bonnín, no ha dudado en subrayar que las normas se deben cumplir por el bien de todos. Además, ha reconocido que, si se ha abierto un expediente sancionador, “es más que seguro que había motivos suficientes para hacerlo”. “Es una pena que sucedan estas cosas porque lo único que hacen es perjudicar la imagen del sector porque estamos hablando de un caso muy específico”, ha concluido Bonnín.

La infracción se ha podido detectar gracias al Sistema de Localización y Seguimiento de Embarcaciones Pesqueras de las Islas Baleares (SLSEPIB), un dispositivo electrónico gestionado por el Govern que envía una señal cada tres minutos, con una precisión muy superior al sistema estatal VMS, que solo es obligatorio para los barcos de más de 15 metros de eslora. El sistema también conocido como caja verde es obligatorio para toda la flota con base en Baleares. De hecho, dicha embarcación ya había tenido comportamientos irregulares y había levantado sospechas. Además del expediente sancionar, el Govern ha remitido una copia del acta de los inspectores a la Secretaría General de Pesca Sostenible del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ya que también se ha constatado la presencia del presunto infractor en aguas exteriores.

Contundencia

Así las cosas, el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Cala Rajada, Tomeu Garau, se ha mostrado contundente ante la infracción cometida por una embarcación de su puerto: “Si la ha hecho, que la pague”. Tomeu Garau ha admitido que, de momento, desconocen quién es el infractor pero lo que sí ha querido dejar muy claro que “la reserva marina de Llevant se creó por el bien de todos”, por ello, quien no respete las normas, debe pagar por ello. Además no solo se debe interponer una multa económica, si no que además, considera Garau, no le deben dejar entrar a faenar en la reserva marina como profesional. “Ya lo dijimos en 2022, quien la hace, la paga. Si no actúan correctamente, deben expulsarlo”. Cabe recordar que la reserva marina del Llevant fue una lucha que abanderaron los propios pescadores de la Cofradía de Cala Rajada, por ello, se entiende la contundencia con la que hablan si no se respetan las normas de las embarcaciones pesqueras profesionales. El patrón mayor ha asegurado que estudiarán el caso para analizar si a nivel particular deben tomar medidas.

De hecho, el propio director general de Pesca, Antoni M. Grau, ha reconocido que el tipo de prácticas como la embarcación sancionada además de ser una infracción, “suponen una burla para el resto de pescadores profesionales ya que mayoritariamente están comprometidos con la conservación de los recursos marinos y con la pesca sostenible”. Por ello, tanto el Govern como las cofradías actúan con firmenza ante cualquier indicio de pesca en zonas integrales de la reserva marina.