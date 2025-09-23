PP y Vox abandonan el pleno de Manacor como protesta y entre gritos de “Viva España”

Los concejales del Partido Popular y Vox de Manacor abandonaron este lunes el pleno municipal extraordinario del mes de septiembre, en un gesto polémico y entre gritos de "¡Viva España!" en el momento en que se retiraban los dos regidores del grupo de ultraderecha. En principio, el plantón había sido organizado por el PP manacorí como protesta por el incumplimiento del equipo de gobierno (Més-Esquerra, PSOE y AIPC) sobre un acuerdo aprobado en la última sesión plenaria. La portavoz del Partido Popular, Maria Antònia Sansó, ha argumentado que, dado que el pacto de izquierdas todavía no ha abierto al tránsito la plaza des Cós de Manacor, tal como se había aprobado en la última sesión del pleno, consideraban que seguir allí era una pérdida de tiempo ante la falta de compromiso del alcalde, Miquel Oliver, para hacer cumplir los acuerdos aprobados.

Los populares en la Plaça del Cós. / Sebastià Sansó

Cabe recordar que el 8 de septiembre, el pleno sacó adelante, gracias a la iniciativa del PP y con el apoyo de Vox (8 votos a favor), la reapertura de la plaza des Cós, desde la calle Amargura y la plaza del Palau en dirección a la plaza Ramón Llull, sin obligar al tráfico a desviarse por la calle d’Artà. El resto de los grupos (PSOE, Més-Esquerra y AIPC) se abstuvieron. “A los 15 días, la plaza sigue cerrada y el alcalde se niega a ejecutar el acuerdo”, afirma la portavoz y presidenta del PP de Manacor.

"El pleno municipal es el órgano máximo de representación democrática de la ciudad, donde los regidores tienen el deber de debatir, defender ideas y votar en base a argumentos", han criticado desde Més-Esquerra. "Sin embargo, en el transcurso de la sesión, los representantes del PP y Vox abandonaron la sala justo después de empezar, sin participar en los debates y sin escuchar las intervenciones". “Esta decisión se comunicó de manera clara y desde el primer momento, dejando constancia de la razón: la desobediencia reiterada de un acuerdo plenario aprobado democráticamente”, sostiene en cambio Sansó.

“No está dispuesto a escuchar”

Los populares recuerdan además que “Oliver dificultó la exposición de los hechos apagando el micrófono de la portavoz del PP mientras explicaba los motivos de la marcha, una actitud que el PP califica de dictatorial, poco seria e impropia de un representante público”. “Es gravísimo que el alcalde corte la palabra a quien expone hechos verídicos y argumentados. Su actitud solo demuestra que no está dispuesto a escuchar la verdad ni a respetar la voluntad del pueblo de Manacor”, concluye Sansó.

Según el alcalde de Manacor, Miquel Oliver, esta actitud "no solo perjudica la calidad democrática, sino que también implica que, a pesar de abandonar la sesión, estos regidores cobrarán igual por asistencia, con los impuestos de los ciudadanos sin haber realizado el trabajo para el cual fueron electos".

“El pueblo de Manacor espera soluciones y compromiso, no gesticulaciones vacías". “El pleno es la casa de todos y todas. Abandonarlo es darle la espalda al pueblo. Quien cree en la democracia, se queda, escucha, debate y vota. Manacor necesita representantes valientes y responsables, no huídas calculadas para hacer ruido mediático”.