La izquierda acusa al alcalde de Selva de cambiar de escuela a los alumnos “sin autorización oficial del Govern”

La coalición progresista Arrelam de Selva, integrada por Més y PSOE, ha denunciado que el alcalde de Selva, el popular Joan Rotger, ha autorizado el traslado de los alumnos adscritos al colegio Es Putxet, actualmente cerrado, hasta el espacio provisional de Es Centre “sin autorización publicada en un documento oficial”, a pesar de contar con el visto bueno del conseller de Educación, Antoni Vera.

Arrelam ha lanzado esta denuncia después de que el pasado sábado se publicase en el Boib la autorización, cuando “el traslado se realizó el 8 de abril de 2024”, una vez decretado el cierre del colegio histórico Es Putxet por deficiencias estructurales que, según la oposición y un sector significativo de vecinos y vecinas, eran subsanables con un mantenimiento eficaz. Arrelam recuerda que en julio de 2025, la diputada socialista Amanda Fernández registró una pregunta escrita en el Parlament en la que pedía consultar la autorización oficial del traslado, un documento que finalmente se ha publicado hace unos días en el boletín oficial de la comunidad.

“Esto demuestra que no tenían ningún tipo de autorización oficial y que ahora se ha hecho con prisas, así como se hizo el traslado de alumnos”, señala la coalición progresista, que también considera que se ha demostrado “la mala forma de gestionar” del alcalde Rotger y el conseller Vera.

Arrelam recuerda también que a finales del pasado año presentó una moción, rechazada por el PP, para “salvar el CEIP Es Putxet” ejecutando las reformas necesarias para seguir la actividad lectiva y de esta forma no tener que construir un nuevo centro que precisará de una inversión de 2,6 millones de euros solo para comprar un solar urbano y una finca rústica para albergar el futuro equipamiento.

Por otra parte, también denuncian que el Ayuntamiento “ya se ha gastado casi 50.000 euros en adecuar Es Centre” para que pueda albergar clases y preguntan si esta cantidad “no podría haberse invertido en la reforma de Es Putxet”. Hace varias semanas, Arrelam ya denunció que los docentes se encontraron el espacio municipal de Es Centre “lleno de escombros”.

Arrelam lamenta que Es Putxet “no es una prioridad” para el alcalde de Selva, a quien acusan de “gestionar desde la improvisación sin contar con autorizaciones oficiales”. “¿Qué habría pasado si se hubiese producido alguna desgracia en el centro y no se tenía ningún tipo de autorización oficial?”, se preguntan.

Por otra parte, la coalición denuncia que la gestión municipal en materia educativa “ha dejado el pueblo sin auditorio, sala de exposiciones ni espacio adecuado para la realización de actos culturales debido a la decisión de reconvertir Es Centre en un centro escolar. “El alcalde ha condenado a Selva a quedarse sin uno de sus espacios más valiosos y necesarios para la vida cultural y asociativa del municipio”, reprochan.

Además, consideran que se trata de un “despropósito fruto de la mala planificación y de la falta de voluntad política para afrontar los problemas reales” el hecho de “negar sistemáticamente” la reforma del CEIP Es Putxet, “un edificio emblemático que sufre un escaso mantenimiento desde hace años” y de “no querer aprovechar de forma temporal la escuela de Caimari, actualmente sobredimensionada, para dar respuesta a las necesidades educativas”.