Inca prohibirá la publicidad que emita mensajes discriminatorios

El Ayuntamiento de Inca ha anunciado este martes que en el pleno previsto para el jueves aprobará la modificación de la Ordenanza reguladora de las instalaciones y actividades publicitarias para incorporar medidas específicas que "impidan la difusión de mensajes discriminatorios, de odio o violentos".

La nueva normativa establece que toda publicidad debe respetar la dignidad de las personas, la igualdad y los derechos humanos, y prohíbe mensajes que inciten al odio, a la discriminación o a la violencia. La regulación se aplicará tanto a soportes municipales como a vallas y elementos móviles visibles desde el espacio público, y permitirá la retirada inmediata de la publicidad que incumpla la normativa, estableciendo responsabilidades solidarias entre titulares, empresas y anunciantes.

Las infracciones muy graves podrán ser sancionadas con multas de hasta 30.000 euros. El Ayuntamiento se reserva la posibilidad de actuar de oficio para retirar la publicidad. Además, se ha establecido un sistema de denuncia ciudadana que permitirá comunicar rápidamente cualquier vulneración y, en su caso, trasladar los hechos a la Fiscalía.

Fuentes municipales han explicado que la modificación de la ordenanza permitirá al Ayuntamiento solicitar la retirada de carteles considerados ofensivos como el financiado por Vox en diferentes partes del Estado español, y también en Inca, en el que aparecen las imágenes de dos mujeres, una de ellas totalmente cubierta por un velo negro que le tapa incluso la cara y otra que representa a una joven supuestamente española que no lleva ningún símbolo religioso y ríe a la cámara, con la leyenda '¿Qué España quieres? Nosotros lo tenemos claro'.

El concejal de Urbanismo, Andreu Caballero, ha subrayado que "en Inca queremos proteger el espacio público como lugar de respeto y convivencia. No permitiremos que las vallas publicitarias se conviertan en altavoces de discursos de odio o discriminación. Con esta modificación dotamos al Ayuntamiento de herramientas para actuar de manera efectiva y defender la dignidad de todas las personas".

Por su parte, el alcalde de Inca, Virgilio Moreno, ha remarcado que "la convivencia, la cultura de la paz y el respeto mutuo son valores esenciales para nuestra ciudad. Inca es un municipio diverso y abierto, y queremos que el espacio público refleje esta identidad y nuestro compromiso con la cohesión social y los derechos humanos".

Con esta reforma, "Inca se sitúa como uno de los primeros municipios de Mallorca en incorporar medidas concretas para prevenir los mensajes de odio en la publicidad, reforzando la defensa de los derechos humanos y garantizando un espacio público libre de discriminación y hostilidad", concluye la institución municipal.