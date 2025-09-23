Impulsan un ciclo de actividades sobre Fray Junípero Serra con motivo del décimo aniversario de su canonización

El Consell de Mallorca impulsa un ciclo de actividades para poner en valor la figura de Fra Juníper Serra, con motivo del décimo aniversario de su canonización, que se cumple este martes. El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha visitado esta mañana la Casa Serra, el Museo Juníper Serra y el convento de Sant Bernardí de Sienna, en Petra, y ha anunciado actividades culturales y divulgativas en Mallorca y en California destinadas a "restituir el legado de Serra".

El programa trazado para reivindicar a Juníper Serra como figura fundamental de la historia de Mallorca y de los Estados Unidos y su legado se hace coincidir con el décimo aniversario de su canonización y con su fecha de nacimiento el 24 de noviembre. Habrá un ciclo de conferencias en Mallorca, en el que expertos e historiadores analizarán la figura de Serra y las implicaciones de su obra desde diferentes perspectivas. Además el Consell de Mallorca le dedicará un cuadro institucional, ya que desde 2013 es hijo predilecto de la institución insular.

Además, en noviembre se llevará a cabo un viaje institucional a California que incluye una visita oficial a San Francisco con varios encuentros institucionales; un homenaje en la tumba de Juníper Serra en Carmel by the Sea; la visita a varias misiones, entre ellas la de Dolores de San Francisco y la de San Carlos Borromeo en Carmel, así como al Museo de la Misión de California, que conserva numerosos objetos históricos vinculados a su trayectoria.

También habrá una conferencia con expertos y representantes indígenas para analizar la figura de Serra desde diferentes perspectivas, con un enfoque inclusivo, plural y basado en fuentes históricas y documentales, entre otras iniciativas.

Figura relevante

El presidente Galmés ha destacado que el santo es una figura relevante de la historia de la isla y "el mallorquín más universal". "Juníper Serra, a pesar de la controversia que lo rodea, sigue siendo un símbolo de nuestra identidad y un punto de conexión entre Mallorca y California", ha afirmado.