El Govern no detecta vertidos de estiércol en Son Venrell

Los agentes de Medio Ambiente del Govern visitaron la finca de Son Venrell el pasado viernes y no detectaron ninguna irregularidad. Según su inspección, no detectaron la presencia de estiércol en el lugar. De hecho, el propio payés que gestiona la finca confirmó que no había acudido ningún camión durante la semana pasada ni se había realizado ningún esparcimiento de estiércol. Eso sí, fuentes del departamento de Joan Simonet reconocen que es posible que en algún momento se produjera un olor puntual en la zona, pero en ningún caso se echó estiércol en la finca.

De todas formas, cabe recordar que el Real Decreto 1051/2022 establece las normas básicas para conseguir un aporte sostenible de nutrientes en los suelos agrarios. Hay que tener en cuenta que el estiércol de gallina es un fertilizante de origen orgánico autorizado. La normativa determina que el dueño de la explotación agraria debe tener el libro de gestión de fertilizantes. En dicho documento se debe detallar la cantidad de estiércol esparcida, cómo se gestiona, dónde lo echa, cómo lo hace…

Así, la normativa detalla que el estiércol puede permanecer apilado en la finca durante 10 días, pero no puede haber más de 250 toneladas y el estiércol no puede superar una humedad máxima del 80%. Una vez apilado y han transcurrido los 10 días, cuando se procede a la esparción, la explotación tiene doce horas para removerlo, es decir, enterrarlo. Desde el departamento de Joan Simonet se recuerda que los agentes de Medio Ambiente fueron a la finca y no encontraron ninguna irregularidad pero aún así cabe puntualizar que la gestión del estiércol viene recogida por un real decreto nacional que establece las normas de nutrición sostenible.

Fue el pasado martes cuando muchos vecinos y vecinas de Sineu empezaron a notar un olor muy fuerte que fue atribuido al vertido de gallinaza en la finca de Son Venrell, propiedad de Avícola Son Perot, que quería habilitar una macrogranja de gallinas que en un principio se había planteado para 750.000 ejemplares. Finalmente, el proyecto fue abortado por un decreto del Govern debido al gran rechazo social y político que había generado.

Pronto las sospechas recayeron sobre la empresa avícola e incluso algunos vecinos vieron cómo un camión de grandes dimensiones de Avícola Son Perot se dirigía en dirección a la finca para, presuntamente, depositar el cargamento de estiércol. El alcalde Tomeu Mulet aseguró a este diario que llegó a ver la acumulación de gallinaza en Son Venrell desde la carretera Sineu-Muro, asegurando que no era "gran cosa".

El Ayuntamiento de Sineu, gobernado por el PP, llegó a denunciar el caso formalmente ante la Conselleria, adjuntando un acta levantada por la Policía Local a raíz de una inspección en la finca. No obstante, fuentes de la empresa avícola negaron el viernes los vertidos, si bien admitieron que habían comunicado al Ayuntamiento su intención de depositar estiércol en la finca. A pesar de ello, aseguraron que ellos no habían sido los autores del cargamento que generó malos olores en Sineu desde el pasado martes y lo atribuyeron a "algún vecino de la zona". Tres días después del presunto vertido, los agentes de Medio Ambiente del Govern no apreciaron ningún signo del cargamento de gallinaza.