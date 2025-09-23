Denuncian que el segundo cable de Alcúdia y el proyecto de alcantarillado de Bonaire son “incompatibles”

La Asociación para un nuevo Acuerdo para el Cable de Alcúdia (ANACA) ha denunciado este martes que el proyecto de construcción del alcantarillado de Bonaire y Mal Pas es “incompatible” con el nuevo trazado del segundo cable eléctrico porque, entre otras cuestiones, ambas actuaciones compartirán espacios como el de sa Ferradura, en la Victòria, una zona de elevado interés paisajístico por la que está prevista la entrada a la isla del cable procedente de Castellón.

ANACA advierte de las “graves contradicciones” que genera la “planificación simultánea” de estos dos proyectos “clave” para el municipio ‘alcudienc’. El colectivo vecinal critica que el Ayuntamiento de Alcúdia ya sabía que el proyecto de alcantarillado de Bonaire y Mal Pas, cuya redacción se inició entre los años 2012 y 2013 y ha finalizado en diciembre de 2024, resultaría afectado por el trazado del cable y “aún así no se tuvo en cuenta”.

De hecho, según recuerda esta entidad, un informe técnico municipal de finales del pasado año sobre la adeptación del cable eléctrico al planeamiento urbanístico del municipio asegura que la infraestructura eléctrica “afecta al proyecto de alcantarillado, en fase de redacción”.

Este proyecto, promovido por el Ayuntamiento de Alcúdia con un coste de 9,3 millones de euros, es una “infraestructura largamente reivindicada”, admite la entidad vecinal, ya que Bonaire cuenta con casi un millar de viviendas que funcionan con fosa séptica, y muchas de ellas están ubicadas cerca del mar. Por este motivo, desde 2019 la urbanización “sufre una moratoria de licencias de obra” debido a la “falta de red de saneamiento”.

El proyecto municipal tiene el objetivo de arreglar esta situación, pero no se ha mantenido al margen de la polémica. Una de las más sonadas es la ubicación elegida para la construcción de la estación de bombeo en el solar del puerto deportivo del Cocodrilo “a solo 80 centímetros sobre el nivel del mar”, lo que, según ANACA, en un futuro podría generar vertidos de aguas residuales en la zona de sa Caleta, una popular zona de baño entre los vecinos y vecinas de la zona. “Los vecinos han presentado alegaciones por el impacto visual y ambiental, y el propio ingeniero redactor reconoció que existían alternativas mejores a la elegida por el Ayuntamiento y Ports de les Illes”, explica la plataforma vecinal.

Ante esta situación, ANACA insta al Ayuntamiento a “alegar con firmeza” contra el paso del cable por las zonas de sa Ferradura y Bonaire, también afectadas por el proyecto de construcción del alcantarillado, y por otras zonas protegidas de elevado valor medioambiental y patrimonial como Pollentia, Puig de Sant Martí y Maristany. La entidad pregunta públicamente al Consistorio si, por contra, “optará por no hacer nada y utilizar después el cable como excusa para retrasar otra legislatura el proyecto de alcantarillado” o bien si “pondrá en marcha el proyecto sabiendo que nunca funcionará de forma satisfactoria, dejando el problema al próximo gobernante”.

Por último, la plataforma apunta que “no se pueden planificar inversiones millonarias mientras se ignoran las incompatibilidades evidentes con el trazado del cable”, por lo que reclama al Ayuntamiento una “respuesta clara, coherente y responsable” sobre esta cuestión.