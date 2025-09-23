El Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Sencelles impulsan la tramitación de las obras de la variante y los viales cívicos

El Consell de Mallorca y el Ayuntamiento de Sencelles dan un impulso a la tramitación de la obra de la variante y viales cívicos de Sencelles con el fin de poder empezar su construcción durante el 2027 con un coste aproximado de unos nueve millones de euros. El conseller insular de Territorio, Movilidad e Infraestructuras, Fernando Rubio, se ha reunido este martes con el alcalde de Sencelles, Joan Carles Verd. El trazado que ha escogido finalmente el ayuntamiento conectará la carretera de Inca con la de Palma pasando por el norte del pueblo. Los viales cívicos estarán incluidos dentro de esta nueva infraestructura y algunos de ellos conectarán la variante con el núcleo de Sencelles. De esta manera se asegurará la seguridad de peatones y ciclistas además de mejorar la movilidad de los vecinos. La principal función de esta variante es descongestionar el tráfico que hasta ahora se está concentrando dentro del núcleo urbano de la localidad.

Debate intenso

El Consell ha recordado que hace más de 15 años que hay un debate intenso en el pueblo sobre el trazado de la variante, y finalmente se ha llegado a un consenso. La ronda de circunvalación de Sencelles se eliminó la legislatura pasada mediante la modificación del Plan Territorial de Mallorca. Para este mandato, han apuntado, es un compromiso del presidente del Consell, Llorenç Galmés, recuperar aquellos proyectos de circunvalaciones que fueron suspendidos y que eran reclamados por ayuntamientos y residentes de los municipios afectados.

Con el fin de levantar la suspensión, se ha tenido que realizar una nueva modificación de Plan Territorial que entró en vigor el pasado mes de mayo.