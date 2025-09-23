Talleres y juegos en un entorno seguro: éstas son las propuestas de ocio infantil en Andratx

El ocio y el juego de los más pequeños es necesario y beneficioso para su desarrollo integral. En un momento en el que el uso de tecnología y la exposición a las pantallas a edades tempranas es motivo de preocupación, muchas familias buscan alternativas para que sus hijos disfruten de su tiempo libre realizando actividades de calidad, de manera saludable, en espacios seguros y accesibles.

El Ayuntamiento de Andratx ha respondido a esta demanda y ha puesto en marcha nuevas iniciativas destinadas a ofrecer a los niños y niñas del municipio más espacios de encuentro, juego y convivencia. Con el inicio del curso escolar, el Consistorio andritxol recupera el programa ‘Patis Oberts’ y, como gran novedad, presenta también la creación del Casal d’Esplai, una propuesta lúdica y educativa que busca fomentar el aprendizaje y la socialización en un entorno seguro y dinámico.

El CEIP Es Vinyet estará abierto todas las tardes de lunes a viernes para que los niños de Andratx participen en actividades de ocio. / MOSTOVYE

‘Patis Oberts’: un espacio para jugar y compartir

Desde el 15 de septiembre, el patio del CEIP Es Vinyet abre sus puertas a todos los niños y niñas del municipio en horario de lunes a viernes de 16 a 20 horas. Se trata de una iniciativa que pretende dar continuidad al uso de las instalaciones escolares fuera del horario lectivo, transformándolas en un punto de encuentro accesible y cercano. Así, el proyecto contará con la presencia de un dinamizador, encargado de proponer y coordinar diferentes juegos y actividades para todos aquellos niños que quieran participar.

Gracias a su acompañamiento, se busca fomentar la creatividad, la cooperación y la diversión compartida, asegurando al mismo tiempo un ambiente seguro y adaptado a las necesidades de los más pequeños. Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Andratxofrece una alternativa saludable al tiempo libre, reforzando valores como la convivencia, la amistad y la integración a través del juego.

Aprovechar las instalaciones de los colegios para el disfrute de los más pequeños una vez han terminado las clases, es una manera de sacar mayor rendimiento a estos espacios, además de una iniciativa que ofrece alternativas a las necesidades de las familias y sus hijos.

El Casal de Joves de Andratx acogerá los sábados por la mañana el 'Casal Esplai'. / Ajuntament d'Andratx

Casal d’Esplai: la gran novedad del curso

La principal novedad de este año es la puesta en marcha del Casal d’Esplai, que comenzó el sábado 20 de septiembre en el Casal de Joves de Andratx. Este espacio está destinado a niños y niñas de entre 6 y 12 años y funcionará todos los sábados en horario de 10 a 13 horas. El Casal d’Esplai nace con un claro objetivo: ser un lugar donde los más pequeños puedan divertirse, aprender y, al mismo tiempo, «hacer piña», es decir, crear vínculos y fortalecer el sentido de comunidad.

Talleres, excursiones y acampadas: propuestas para los niños en Andratx

Para ello, se ha diseñado un programa variado que incluye desde juegos y canciones hasta talleres manuales, excursiones, acampadas y muchas otras propuestas que aseguran la combinación perfecta entre ocio y educación en Andratx. Este espacio está pensado no solo como un recurso de entretenimiento, sino como una herramienta que contribuya al desarrollo integral de la infancia.

A través de las actividades, los niños de Andratx podrán potenciar habilidades sociales, despertar la curiosidad y la creatividad, y aprender a trabajar en grupo, todo ello en un entorno dinámico y motivador.

Los sábados por la mañana, el Casal d'Esplai ofrecerá actividades lúdicas para niños en Andratx . / Ajuntament d'Andratx

Un compromiso con la infancia

Con ‘Patis Oberts’ y el nuevo Casal d’Esplai, el Ayuntamiento de Andratx reafirma su compromiso con la infancia y las familias del municipio. Ambas iniciativas se presentan como oportunidades únicas para aprovechar el tiempo libre de manera positiva, creando recuerdos, amistades y experiencias enriquecedoras que acompañarán a los niños en su crecimiento.