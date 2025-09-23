Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alaró celebra la Feria Gremial con más de 80 puestos de artesanos y una muestra inédita de coches de época

Presentación de la Feria Gremial de Alaró

Presentación de la Feria Gremial de Alaró / DM

Redacción Part Forana

Alaró se prepara para vivir, el próximo domingo 5 de octubre, la 26ª edición de la Feria Gremial, una de las citas más emblemáticas de Mallorca dedicadas a los oficios y las artes artesanas. La feria ha sido presentada este martes por el alcalde Llorenç Perelló y la regidora de Feria, Maria Cabañero, quienes han destacado la continuidad y el crecimiento de un evento que combina tradición, gastronomía y nuevas propuestas.

Este año, la gran novedad es la muestra de coches de época, que se suma a un programa de actividades culturales y lúdicas. Además, se prevé la participación de más de 80 puestos de artesanos, distribuidos por gremios, tal como se hacía antiguamente, convirtiendo el centro del pueblo en un escaparate de productos locales y de calidad.

Otro de los platos fuertes será la consolidada Muestra de Cocina, que reunirá en la plaza del Mercado a 10 restaurantes del municipio, 6 bodegas y una marca de cerveza artesana local.

El programa se completa con actuaciones musicales, animación de calle, actividades culturales, talleres y espacios para entidades sociales y cívicas del municipio, así como la Muestra de Artes Tradicionales de Caza y el concurso de Ca de Tura.

Cerrado al tráfico

Como ya es tradición, todo el centro de Alaró quedará cerrado al tráfico para garantizar un recorrido cómodo y seguro. Para facilitar la llegada de los visitantes, se han habilitado varias zonas de aparcamiento en las entradas del pueblo, desde donde se puede acceder fácilmente a pie al recinto ferial.

Perelló ha remarcado: "La Feria Gremial es mucho más que un evento: es un reflejo de nuestra identidad como pueblo. Año tras año mantenemos viva la tradición de los gremios y al mismo tiempo incorporamos novedades como la muestra de coches de época, que enriquecerán aún más la experiencia. Es un momento para hacer pueblo y para mostrar con orgullo lo que ofrecemos desde Alaró."

Por su parte, la regidora de Feria, Mari Cabañero, ha subrayado: "Abrimos de par en par las puertas de Alaró para que todos puedan disfrutar de nuestra feria. Queremos que los visitantes se sientan como en su casa y descubran todo lo que hacen nuestros artesanos, restauradores y entidades. Por eso, todo el centro quedará cerrado al tráfico y hemos habilitado aparcamientos en las entradas del pueblo, para que pasear por la feria sea una experiencia cómoda y agradable."

