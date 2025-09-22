Vuelven las Fires de Llucmajor: Consulta las fechas y las actividades
La primera feria tendrá lugar el 29 de septiembre con motivo de la festividad de Sant Miquel
Llucmajor se prepara para levantar el telón de sus Fires. De hecho, este lunes la alcaldesa Xisca Lascolas y la regidora de Fires, Neus Marí, han presentado la 479 edición de estas celebraciones. «Las Fires de Llucmajor son mucho más que un calendario de actividades, son parte de nuestra identidad y de nuestra historia. Cada año reforzamos el compromiso de mantener vivas nuestras tradiciones y, al mismo tiempo, de innovar para ofrecer propuestas que atraigan tanto a vecinos como a visitantes de toda la isla», ha afirmado la alcaldesa.
Las Fires de Llucmajor empezarán el próximo 29 de septiembre con motivo de la festividad de Sant Miquel y se prolongarán hasta el 12 de octubre con la Mostra Llucmajorera y el 13 de octubre con Es Firó. El pregón tendrá lugar el domingo, 28 de septiembre, a las 20.30 horas en el Claustre de Sant Bonaventura a cargo del músico y organista, Cristòfol Barros que disertará sobre Els Cavallets Cotoners, un quart de segle. La Primera Fira tendrá lugar el día de Sant Miquel. El fin de semana del 4 y 5 de octubre se celebrará la Segona Fira con dos ferias temáticas. El sábado 4 tendrá lugar una nueva edición de la exitosa Frikijor, un evento que tiene lugar en el Passeig de Jaume III dedicado al mundo friki. El domingo, día 5, tendrá lugar la Fira d’Oportunitats y la Fira Artesana. La XLV Mostra Llucmajorera bajará el telón con la Darrera Fira que tendrá lugar del viernes, 10 de octubre, al domingo 12 y que se prolongará durante el lunes con Es Firó.
Encuentro imprescindible
“Con esta nueva edición, las Fires de Llucmajor se consolidan una vez más como un encuentro imprescindible en una celebración que cada año atrae a miles de visitantes”, han destacado desde el Ayuntamiento. «Hemos diseñado unas Fires pensadas para todos los públicos, con propuestas que combinan cultura, deporte, gastronomía y ocio. Nuestra voluntad es que cada visitante encuentre su espacio y que Llucmajor siga siendo un referente en el calendario festivo de Mallorca», ha afirmado la regidora de Fires, que ha invitado a la ciudadanía a participar en un programa que se extenderá a lo largo de más de dos semanas y que contará con actividades culturales, deportivas y gastronómicas en diferentes puntos del municipio.
