Protesta vecinal en s’Arenal de Llucmajor por la acumulación de basura y falta de seguridad

Aproximadamente 70 personas se han concentrado frente a la oficina del Ayuntamiento de Llucmajor en s'Arenal para denunciar el estado de abandono que, aseguran, sufre la zona. Acusan al consistorio de "inacción" ante la acumulación de basura, la presencia de ratas y la creciente sensación de inseguridad en las calles. “Durante la protesta se escucharon silbidos y consignas como: ‘Queremos un Arenal más limpio’, ‘Alcaldesa, dimisión’ o ‘Calles limpias y más seguridad’.

Varios participantes aseguran haber visto “ratas muy grandes” en torno a los contenedores de basura. “La semana pasada estuvieron cuatro días sin pasar los camiones de basura, estaban todos los contenedores desbordados.”, explica Isabel Robledillo, vecina de la zona, que también denuncia la presencia de baldosas rotas, las alcantarillas levantadas y la imposibilidad de salir a ciertas horas por falta de seguridad.

Sandra Jiménez, vecina y parte de la organización vecinal, afirma haber reunido más de 1.000 firmas de apoyo. Además, quiere contratar un autobús para acudir al pleno municipal de este miércoles para visibilizar el malestar vecinal.

Tanto la organización de vecinos, como Alexandro Gaffar, portavoz del partido Llibertat Llucmajor, reclaman al Ayuntamiento la declaración de emergencia sanitaria. Según Gaffar, después de esta declaración se debería contratar a otra empresa.

Mejorar la situación

Por su parte, la alcaldesa de Llucmajor, Xisca Lascolas, reconoce que los problemas con la recogida de basuras “vienen de años atrás” y que “no es una cuestión nueva”. Explica que declarar una emergencia sanitaria “es una decisión técnica” que no puede adoptarse hasta que el colapso sea mayor. Asegura que, aunque ha habido deficiencias, el servicio de recogida no se ha interrumpido completamente, y que no ha afectado a todos los núcleos por igual. Añade que continúa trabajando en los trámites burocráticos para sacar adelante una nueva licitación y que, mientras tanto, mantiene contacto “diario” con la actual empresa concesionaria para tratar de mejorar la situación.