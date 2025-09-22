Multa de hasta 60.000 euros a un pescador profesional por faenar ilegalmente en la Reserva Marina del Llevant de Mallorca

Sanción grave a un pescador profesional por faenar dentro de la zona integral de la Reserva Marina del Llevant de Mallorca. La embarcación pesquera profesional se enfrenta a una multa de hasta 60.000 euros y la pérdida de la licencia. La conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural ha detectado la presencia de una embarcación profesional con el puerto base en Cala Rajada que calaba palangres en el interior de la zona integral de la reserva marina. La infracción se ha podido detectar gracias al Sistema de Localización y Seguimiento de Embarcaciones Pesqueras de las Islas Baleares (SLSEPIB), un dispositivo electrónico gestionado por el Govern que envía una señal cada tres minutos, con una precisión muy superior al sistema estatal VMS, que solo es obligatorio para los barcos de más de 15 metros de eslora. El sistema también conocido como caja verde es obligatorio para toda la flota con base en Baleares. De hecho, dicha embarcación ya había levantado sospechas por comportamientos irregulares. Así las cosas, el departamento de Joan Simonet abrirá un expediente sancionador por un posible incumplimiento de la Ley 6/2013, de pesca, marisqueo y acuicultura de Baleares. Paralelamente, se ha remitido una copia del acta de los inspectores a la Secretaría General de Pesca Sostenible del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ya que también se ha constatado la presencia del presunto infractor en aguas exteriores.

La pesca en las zonas de reserva integral está totalmente prohibida y constituye una falta grave según la Ley balear de pesca. El director general de Pesca, Antoni M. Grau, recuerda que el artículo 114 de la norma tipifica como falta grave el ejercicio de la pesca profesional en zonas prohibida con sanciones que pueden alcanzar los 60.000 euros y la retirada de la licencia. “Este tipo de prácticas, además de ser una infracción, suponen una burla para el resto de pescadores profesionales, mayoritariamente comprometidos con la conservación de los recursos marinos y con la pesca sostenible. Por este motivo, desde el Govern actuamos con firmeza y consecuencia ante cualquier indicio de pesca en zonas integrales”, ha sentenciado el responsable de Pesca.

Diversidad de hábitats

Declarada por el Govern el 17 de marzo de 2007 a propuesta de la Cofradía de Pescadores de Cala Rajada, la Reserva Marina de Llevant de Mallorca ocupa 4.657 hectáreas marinas, de las cuales 1.900 corresponden a reserva integral. Posteriormente, el Estado creó la Reserva Marina de Interés Pesquero de Llevant de Mallorca-Cala Rajada, con 6.646 hectáreas, de las cuales 103 son de especial protección.

La zona acoge una gran diversidad de hábitats y especies: hasta 32 comunidades marinas y más de 900 especies registradas, entre algas, peces y moluscos. Destacan las praderas de posidonia oceánica y los fondos coralígenos, ecosistemas clave para la biodiversidad marina. En la reserva operan embarcaciones artesanales profesionales de las cofradías de Alcúdia y Cala Rajada, así como embarcaciones recreativas de los puertos cercanos.