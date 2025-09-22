Inca inicia la reforma de una calle emblemática del casco histórico

El Ayuntamiento de Inca ha anunciado este lunes la puesta en marcha de un nuevo proyecto para la mejora urbana y la accesibilidad de la calle Gerrers y su entorno, situado en el centro histórico de la ciudad. El proyecto cuenta con un presupuesto de 155.766 euros y un plazo de ejecución previsto de cuatro meses. Actualmente la iniciativa se encuentra en fase de licitación.

El Consistorio explica que "esta actuación se enmarca dentro del Plan de Sostenibilidad Turística en Destinos 2023, financiado por la Unión Europea en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

El proyecto tiene como finalidad mejorar la accesibilidad y la calidad urbana de esta calle emblemática del casco antiguo de Inca, "siguiendo criterios de sostenibilidad, economía circular y movilidad sostenible", apunta la institución municipal. Entre las principales actuaciones previstas destacan la implantación de plataforma única para eliminar barreras arquitectónicas y facilitar la movilidad de todas las personas, la mejora del sistema de recogida de aguas pluviales con nuevos sumideros y canalizaciones y la reutilización de adoquines y aceras de piedra existentes, reduciendo la generación de residuos y promoviendo la economía circular.

Por otro lado, el proyecto contempla el soterramiento del cableado de alumbrado público, mejorando la imagen urbana, la renovación del espacio verde con la sustitución de jardineras deterioradas por nuevos alcorques con arbolado adaptado a nuestro clima y la reordenación del tráfico, con circulación restringida a vecinos y sin estacionamiento, para fomentar el uso del espacio.

El Ayuntamiento destaca que el proyecto "refuerza el compromiso municipal con la recuperación y dinamización del centro histórico, haciéndolo más atractivo tanto para residentes como para visitantes". También "contribuye a los objetivos europeos de transición verde, digital y turística sostenible".

«Con este proyecto seguimos avanzando en la transformación de nuestro centro histórico, haciéndolo más accesible, sostenible y atractivo para todos. La mejora de la calle dels Gerrers es un paso más dentro del compromiso de recuperar y revitalizar los espacios de nuestro casco antiguo, poniendo siempre a las personas en el centro y contando con el apoyo de los fondos europeos NextGenerationEU», destaca el alcalde de Inca, Virgilio Moreno.