El Govern avanza en la vacunación contra el serotipo 3 de la lengua azul

La Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural, a través de la dirección general de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, ha informado este lunes que "ya se ha vacunado la totalidad de las explotaciones ganaderas de Mallorca con casos confirmados y sospechosos de la enfermedad de la lengua azul en su variante de serotipo 3".

Hasta hoy, se ha confirmado un foco en una explotación ganadera de Bunyola, añade la Conselleria. Además, cabe recordar que, de las tres muestras de explotaciones con sospecha enviadas la semana pasada, la primera —procedente de una explotación de Inca— ha resultado negativa, mientras que aún están pendientes los resultados de dos muestras más, una de Alaró y otra de Bunyola.

Este mismo lunes se enviarán al laboratorio quince muestras más de casos sospechosos recogidos en los últimos días. Todos estos casos, excepto uno situado en Campos, se encuentran dentro del radio de 10 kilómetros alrededor del foco, que fue la zona priorizada por la Conselleria para iniciar la vacunación.

En la reunión celebrada el pasado miércoles, el director general Fernando Fernández hizo un llamamiento al sector para intensificar la detección de posibles casos y comunicar a la dirección general cualquier sospecha de enfermedad en el ganado: «En este momento, ante el extraño avance lento de la enfermedad, pedimos un esfuerzo extra para detectar positivos y poder delimitar nuevos focos», ha señalado Fernández.

Además, el director general ha explicado: «Hemos solicitado al Ministerio de Agricultura y a los responsables del laboratorio de Algete que puedan agilizar o priorizar el análisis de las muestras con el fin de disponer de los resultados lo antes posible. En las Illes Balears continuamos con el programa de erradicación y esta información es vital para seguir adelante con la estrategia o bien modificarla y ampliar el radio de actuación».

Asimismo, en una reunión de coordinación interna celebrada esta misma mañana, se ha acordado ofrecer a la Asociación de Vaca Mallorquina la posibilidad de empezar a vacunar a todo el ganado de raza autóctona mallorquina con la vacuna disponible.

Cabe recordar que la lengua azul es una enfermedad vírica transmitida por mosquitos del género Culicoides, que afecta a rumiantes de diferentes especies. No tiene ninguna incidencia sobre la salud pública.