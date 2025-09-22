Fincas rústicas de Calvià se venden por millones con la promesa de que se podrán construir viviendas con la Ley Prohens

Dos grandes solares rústicos situados en Palmanova y en Magaluf ya se están vendiendo con el mensaje promocional de que podrían albergar conjuntos residenciales, ya que son áreas de transición en las que una nueva normativa del Govern de Marga Prohens permite la construcción de viviendas.

Así lo advirtió este lunes el PSOE de Calvià, que denunció que se está dando paso “a la especulación urbanística en el municipio, mientras sigue sin darse respuesta a la grave emergencia habitacional que sufre la ciudadanía”.

La nueva Ley de actuaciones urgentes para la obtención de suelo posibilita el desarrollo de estas áreas de transición anexas al suelo urbano o urbanizable siempre que los ayuntamientos lo autoricen. Los socialistas aseguran no entender por qué se están comercializando ya estos solares cuando el Consistorio calvianer no se ha pronunciado oficialmente al respecto.

Ses Planes

En Palmanova se ha puesto a la venta Ses Planes, una extensa franja de terreno que va desde el centro de salud de Palmanova hasta la rotonda siete, la última zona sin urbanizar en Palmanova prácticamente. El solar, de 110.000 metros cuadrados, ha sido objeto de deseo urbanístico en las últimas décadas. En su momento, se llegó a hablar de que podría albergar un conjunto comercial con cines. Ahora, se vende por 24 millones de euros.

“Esta amplia parcela de más de 110.000 metros cuadrados se presenta como una opción inmejorable para quienes buscan desarrollar proyectos residenciales en altura. Está situada cerca del núcleo urbano y cuenta con acceso directo a las vías urbanas”, puede leerse en el anuncio inmobiliario.

Mallorca Live

En la zona de la marina de Magaluf, cerca del antiguo Aquapark, se ha puesto a la venta otra finca rústica de 114.000 metros cuadrados. El anuncio menciona la nueva ley autonómica y recuerda que municipios como Calvià “pueden promover ciertas áreas rústicas como zonas de transición, que podrían destinarse a proyectos de interés general”.

“Esto abre la puerta a usos innovadores como centros de bienestar, complejos de ecoturismo, residencias para mayores, instalaciones deportivas o culturales, u otros proyectos orientados a la comunidad”, se señala en el anuncio, que recuerda que este posible desarrollo depende de la aprobación final de Consell y de “las autoridades competentes”.

Ante estos anuncios, la portavoz socialista de Calvià, Nati Francés, lamentó que “PP y Vox hayan dado carta blanca a los especuladores para que hagan y deshagan en el municipio”. “No han tardado ni dos meses en lanzarse en tromba a por nuestros terrenos. Es evidente para quién gobiernan: gobiernan para los poderosos, para los más ricos, mientras dejan a un lado a las familias y a la ciudadanía de a pie”, manifestó Francés.

Los socialistas aseguraron que están estudiando al detalle cómo se aplicará en Calvià la nueva ley, que, en su opinión, “prevé un crecimiento descontrolado”. Anunciaron también que pedirán explicaciones al gobierno municipal para que “aclare qué medidas piensa tomar para impedir que los especuladores campen a sus anchas y garantizar que cualquier desarrollo urbanístico responda al interés general”.