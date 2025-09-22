Calvià da a conocer las fotos ganadoras del concurso 'Mi rincón favorito de Magaluf'

El certamen "Mi rincón favorito de Magaluf", organizado por el Ayuntamiento de Calvià, ha anunciado este lunes sus obras ganadoras. El primer premio, dotado con 200 euros, lo ha conseguido Rubén Molina Fernández, y el segundo premio, de 100 euros, ha sido para Alba Coppola. Al concurso se presentaron más de 50 imágenes con el hashtag #mirinconfavoritodemagaluf.

La foto que se llevó el segundo premio del certamen / Alba Coppola

El Consistorio destacó que el objetivo de la convocatoria ha sido "estimular la capacidad creativa de los concursantes y potenciar la promoción turística de la localidad mediante la participación ciudadana".

Por eso, explicaron desde la administración municipal, se eligió Instagram, "tanto por su penetración en la sociedad, en especial en los estratos más jóvenes, como por la viralidad que generarían las creaciones de los propios participantes del certamen".