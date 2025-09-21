Rafel Llobet, secretario general del PSOE de Consell

Rafel Llobet Capella ha sido elegido secretario general de la agrupación socialista de Consell. Le acompañarán en la nueva ejecutiva Margarita Deyá Ripoll, como secretaria de Organización, y el actual alcalde, Andreu Isern Pol, que ocupará la secretaría de Política Municipal.

La trayectoria política de Llobet se ha desarrollado entre Marratxí y Consell. En 1999 entró como concejal en el Ayuntamiento de Marratxí, formando parte del equipo de gobierno encabezado por Miquel Bestard (Independents de Marratxí) y en colaboración con el partido de Miquel Coll. Posteriormente fijó su residencia en Consell, donde entre 2007 y 2021 formó parte de los equipos de gobierno liderados por Andreu Isern. En septiembre de 2021 presentó su dimisión por motivos personales. En el municipio ha desarrollado una destacada labor en el ámbito cultural.