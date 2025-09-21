Costumari Popular
Per Sant Mateu l’estiu adeu
Entra la Lluna nova
Convé llaurar i preparar la terra per a la sembra; antany es treien els fems i es posaven a munts per llavors escampar-los. Es pot començar la sembra de civada, ordi i faves primerenques. A l’hort es pot sembrar farratge, favó, alfals de primavera i xítxeros primerencs, i trasplantar lletugues i carxofes. Es diu que si se sembra julivert el dia de les Llagues de sant Francesc (17) no espiga el primer any. El protagonista d’aquest mes, però, és la vinya, que enguany han començat la verema molt més prest, sense esperar sant Mateu. Enguany serà un any excel·lent per als bons vins mallorquins; això farà enaltir encara més la seva qualitat. I comença la tardor, les darreres tempestes ja ens ho han anunciat. L’equinocci de tardor, que molts fan coincidir amb sant Mateu, assenyala el començament d’un nou cicle agrícola. Enguany les garrofes han baixat de preu; és massa baix.
Sant Mateu (21)
Festa grossa a Bunyola i a Sant Mateu d’Albarca a Ibiza. Sant Mateu era conegut amb el nom de Leví, nom amb què és anomenat en els evangelis de Lluc o de Marc. Treballava de cobrador d’impostos, càrrec mal vist perquè era considerat un col·laboracionista amb els invasors. Segurament per això, entre d’altres raons, quan Jesús li digué: «Segueix-me», ho va deixar tot i es va convertir en cronista de la vida del seu Mestre. El seu Evangeli encapçala el conjunt de textos del Nou Testament; l’escrigué en arameu, encara que fou traduït al grec, i precisament perquè escrivia per als jueus de Palestina, bons coneixedors de les santes escriptures.
Llegendes sobre sant Mateu
No se sap on va predicar la Bona Nova, segons on es consulti sortirà: Etiòpia, Pèrsia, Macedònia o Síria, fins i tot Irlanda. L’opció d’Etiòpia ve reforçada per la llegenda d’Ifigènia, la filla del rei ressuscitada per Mateu: mort el seu pare, el successor va enamorar-se d’ella i va demanar a Mateu que l’ajudàs a aconseguir-la. Naturalment, Mateu va fer tot el contrari i va refermar la fe de l’al·lota en la virginitat. Es diu que Mateu va morir executat en aquest episodi. No es coneix el lloc ni el temps de la seva mort, però és tradició que les seves despulles varen anar a parar a Paestum, devers el s. X i que quedaren en custòdia a Salern. Com a apòstol, evangelista i recaptador té moltes representacions i atributs; és l’únic evangelista, però, que pren simbologia humana: Marc ve simbolitzat pel lleó alat, Lluc per un anyell, Joan per una àguila, i Mateu per un àngel. Era el patró dels canvistes, cobradors, comptables i duaners. Convé fer cas del refrany: «Si vols bon sementer per sant Mateu sembra el primer».
El vi en la nostra cultura
La devoció judaica cap al vi és omnipresent en la seva llei i en la seva literatura. Per als jueus no existeix comunitat, religió ni família sense vi. El primer miracle de Jesús, a Canà, va consistir a destacar la necessitat del vi en un banquet de noces. Jesús ordenà als criats que duguessin sis botes d’aigua del pou i, a mesura que l’anaven servint, rajava vi, segons sembla millot que el que havien servit abans. Pocs elements de la nostra cultura mediterrània tenen una càrrega simbòlica tan definida i d’un abast tan ample. A la Bíblia s’esmenta el vi unes cinc-centes vegades. Cada vegada que se celebra l’Eucaristia es realitza la transformació sagrada del cos i la sang de Jesucrist en pa i vi.
Alguns refranys nous
Ja sabeu que els refranys donen voltes pel món, rebroten aquí o allà, adaptats als costums, les idees i la llengua de cada país. I sempre en surten de nous! Només a tall de petit exemple: «Més val caure en gràcia que d’un tercer pis». «A grans mals, grans queixes». A cavall regalat, moltes gràcies!» «A mal temps, paraigües i botes!» «L’important no és guanyar sinó fer perdre l’altre». «El més important no és saber molt, sinó tenir el telèfon –el whatsap- del qui en sap». «Mai no diguis aquesta aplicació no la descarregaré». «Actualitza’m a poc a poc que tenc pressa». «Una imatge pesa més que mil paraules». «Al llit no aniràs sense mirar l’últim whatsap». I ja sabeu aquell que diu: «No te’n riguis dels meus dols que, quan els meus seran vells, els teus seran nous».
Sabíeu que...?
Avui és el Dia Internacional contra el monocultiu d’arbres; també és el Dia de la Pau.. Dilluns (22) és el Dia sense cotxes; també el Dia Mundial de la Leucèmia. Dimarts (23) és el Dia Mundial contra l’explotació Sexual; també el Dia de les llengües de Signes. Dijous (25) és el Dia del Farmacèutic. Divendres (26) és el Dia Europeu de les Llengües. Dissabte (27) és el Dia Mundial del Turisme.
Avui (21) és la festa de la Mare de Déu del Puig a Puigpunyent; i la festa de les barriades de Son Negre i sa Torre de Manacor; també fan la festa a l’ermita de Maristel·la a Esporles. Dia 23 és santa Tecla, festa de Biniamar. Dia 26 és sant Cosme i sant Damià, festes de Pina.
«Solstici» deriva de la paraula llatina «solstitium», que vol dir: «Sol quiet». El Solstici d’hivern s’escau entre el 21 i el 22 de desembre, i el d’estiu s’escau el 21 o 22 de juny. Són dates astronòmiques assenyalades, que en el nostre àmbit cultural celebram amb les diades de Nadal i Sant Joan.
La temporada d’ous va de febrer a setembre. Els mesos de manco llum solar, les gallines deixen de pondre de forma natural; es calcula que una gallina ponedora pon uns 300 ous a l’any.
«Som de terra i terrejam», significa que el que som i el que hem après ens condiciona, per bé i per mal; allò que ens conforma acaba sortint, i tots estam exposats a cometre errors.
